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Глава ЦБ не исключила дальнейшего понижения ключевой ставки 

РИА Новости + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на одном из ближайших трех заседаний совета директоров, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.
"Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний — это одно из трех, условно",
— ответила Набиуллина на вопрос, по-прежнему ли ЦБ может снизить ставку еще раз на одном из ближайших трех заседаний.
Следующие заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоятся 26 июля, затем 26 сентября и 25 октября
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Экономика , Рынки , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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