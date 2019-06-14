Глава ЦБ не исключила дальнейшего понижения ключевой ставки

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на одном из ближайших трех заседаний совета директоров, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

"Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний — это одно из трех, условно",

— ответила Набиуллина на вопрос, по-прежнему ли ЦБ может снизить ставку еще раз на одном из ближайших трех заседаний.

Следующие заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоятся 26 июля, затем 26 сентября и 25 октября