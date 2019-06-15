Индия введёт пошлины на ряд товаров из США

Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%. Также меры коснутся миндаля и чечевицы.

Об этом сообщает CNN Business со ссылкой на документ Министерства финансов Индии.

Как подчёркивается, Индия не уточнила примерную сумму, на которую вводятся пошлины, однако ранее Нью-Дели сообщало о сумме около $241 млн Отмечается, что новые торговые меры вступят в силу 16 июня.

В марте сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций США.