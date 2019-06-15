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Индия введёт пошлины на ряд товаров из США 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%. Также меры коснутся миндаля и чечевицы.
Вступили в силу ответные пошлины Китая на товары из США 
Об этом сообщает CNN Business со ссылкой на документ Министерства финансов Индии.
Как подчёркивается, Индия не уточнила примерную сумму, на которую вводятся пошлины, однако ранее Нью-Дели сообщало о сумме около $241 млн Отмечается, что новые торговые меры вступят в силу 16 июня.
В марте сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций США.
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