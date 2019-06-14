ЦБ ожидает ускорения роста реальных доходов россиян

Эльвира Набиуллина. Реальные располагаемые доходы населения России будут расти более ускоренными темпами в 2020–2021 годах, чем в 2019. Об этом заявила председатель Центробанка

По её словам, сдерживанию темпов роста реальных доходов способствовало также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года.

ЦБ ожидает, что темпы роста расходов домохозяйств на конечное потребление будут ускоряться — с 1–1,5% в 2019 году до 2,5–3% в 2021-м, следует из материалов регулятора.