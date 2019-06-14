Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.31
$
64.51
72.40
72.47
Прогноз
17.06 – 24.06
$
64.95
73.10
Индексы и котировки Brent
61.84
+0.36 Золото
1346.70
–0.31 РТС
1342.30
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
14.06
1.1244
+0.0113
29.05
1.1131
11.06
29.05
17.05

ЦБ ожидает ускорения роста реальных доходов россиян 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Реальные располагаемые доходы населения России будут расти более ускоренными темпами в 2020–2021 годах, чем в 2019. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
По её словам, сдерживанию темпов роста реальных доходов способствовало также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года.
ЦБ ожидает, что темпы роста расходов домохозяйств на конечное потребление будут ускоряться — с 1–1,5% в 2019 году до 2,5–3% в 2021-м, следует из материалов регулятора.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние пять лет реальные доходы населения страны снизились на 10%.
News.ru: последние новости
РФ и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро ЦБ не исключает двух снижений ключевой ставки в 2019 году Сокращение рабочей недели: мечта или реальность
Экономика , Личный счет , Эльвира Набиуллина , Татьяна Москалькова , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предрекли дефляцию
В России подорожал бензин2
Индия повышает пошлины на товары из США
Россия предложила Монголии и Китаю расчеты в нацвалютах
Глава ЦБ дала прогноз ключевой ставке
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
01:24
Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Личный счет Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
02:56
Давайте мириться: что Россия готова простить Киеву
Компании Статьи
13:06
ЦБ изменил ключевую ставку
Рынки
03:28
Новый налог в России: во всем виноват Чубайс
Экономика
03:45
В России дорожает мороженое
Личный счет
01:21
Киев посмеялся над предложениями Москвы
Экономика Компании
04:23
Украина может начать новую программу с МВФ
Экономика
02:31
Россию выгоняют из Китая
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение