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Россия планирует открыть отделение торгового представительства в Гонконге 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
"Гонконг — очень интересная территория, которая обладает в значительной степени своим собственным регулированием, зачастую это особое регулирование дает дополнительные возможности российским экспортерам… Мы, как торговое представительство, сейчас активно взаимодействуем с генеральным консульством РФ в Гонконге по продвижению российского экспорта и одновременно решаем вопрос об открытии отделения торгового представительства в Гонконге", — рассказал Инюшин.
Он добавил, что "сейчас у нас есть отделение в Шанхае, и мы считаем, что наличие отделения торгового представительства в Гонконге будет в значительной степени способствовать продвижению экспорта". При этом торгпред добавил, что в настоящий момент "сложно сказать, когда отделение будет открыто, работа ведется, но определенные процедуры требуют времени".
"Гонконг нужно понимать и знать, кроме того, надо учитывать ее особенности и обращать эти особенности на пользу российскому экспорту. Например, в мае Гонконг открыл рынок свинины и говядины для отдельных российских поставщиков, тогда как на китайский рынок российские свинина и говядина пока не допущены", — напомнил Инюшин.
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Экономика , РИА Новости
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