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В экономике идут бои без правил, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В экономике идут бои без правил, нужны коллективные усилия для восстановления справедливости, заявил президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.
"В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", — сказал Путин.
По его словам, необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. "В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться", — добавил он.
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