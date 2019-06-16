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Трамп предрек крах экономики США 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская экономика может рухнуть, если он не победит на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в твиттере.
По словам Трампа, в настоящее время американская экономика бьет все рекорды, однако в 2020 году она может рухнуть.
"Если кто-то кроме меня победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели!"— подчеркнул Трамп.
Он обратился к американцам и попросил их сохранить лидерство США.
Ранее сообщалось, что Трампу предрекли победу на президентских выборах в 2020 году.
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