Незаконная труба: на Украине воруют нефть из России

Специалисты «Укртранснафты» нашли две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому российское топливо поступает в Европу. Нелегальные подключения уже ликвидировали. Тем временем в России расследуется загрязнение нефти, идущей по «Дружбе». «Грязную» нефть обнаружили в апреле, тревогу забила Белоруссия. Президент Александр Лукашенко считает, что Москва обязана компенсировать ущерб в сотни миллионов долларов.

Специалисты украинской компании «Укртранснафта» обнаружили и ликвидировали две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в ряд европейских стран. Об этом говорится в сообщении компании на странице сети в фейсбуке.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым российская нефть через территорию Белоруссии поступает в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.

Как отмечается, первую врезку во вторую очередь нефтепровода заметили 14 июня.

«Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы», — пояснили в «Укртранснафте».

15 июня в 50 км от этого вреза специалисты нашли еще одно несанкционированное подключение к магистральному нефтепроводу, в котором был кран с вентилем и шланг высокого давления.

Сообщается, что аварийные бригады ликвидировали все незаконные врезки.

Кроме того, как пишет«Укртранснафта», два отверстия также обнаружили на участке нефтепровода Кременчуг — Херсон, в настоящее время законсервированный. В одном из них был вкрученный саморез. Специалисты уже ликвидировали и это повреждение.

Могут ли выявленные врезки в нефтепровод как-то пролить свет на дело о загрязнение нефти в «Дружбе», неизвестно.

Информация о том, что по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступает некачественная нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, поступила в середине апреля.

Забил тревогу концерн «Белнефтехим». По заявлению белорусского оператора «Дружбы», по трубе из России пришла нефть, в которой в десятки раз было превышено содержание соединений, которые могут испортить оборудование нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В результате поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии были временно приостановлены. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий, сообщала «Транснефть» . Его обнаружили на одном из узлов слива и компаундирования нефти (УСИКН), принадлежавшем компании «Самаратранснефть-терминал».

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что ущерб Белоруссии от загрязненной российской нефти оценивается в сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак был более сдержан в оценках, отметив, что речь может идти о сумме, не превышающей $100 млн Консолидированная оценка ущерба и размера компенсаций от загрязнения трубопровода «Дружба» будет проведена в течение лета, говорил Новак ранее в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам министра, ведомство подготовило изменения в нормативную базу, направленные на ужесточение контроля за поступлением нефти в трубопроводы.

При этом в России ведется расследование дела о загрязнении нефти. 7 июня Самарский районный суд поместил под домашний арест четырех фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», которые подозреваются по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность).

Все — сотрудники «Транснефти». До этого шесть человек уже обвинялись в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода на сумму не менее 1 млн рублей. Четверо из них задержаны и арестованы, включая менеджеров ООО «Нефтеперевалка» и «Петронефть актив». «Самаратранснефть-Терминал» является основным производственным активом ГК «Петронефть».

Следствие считает, что «в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений».

Кондиционная российская нефть начала поступать на территорию Белоруссии 2 мая, тогда как Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая. 10 июня российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию.