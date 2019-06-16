Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись

Еще в прошлом году Литва называла Китай одной из самых важных для себя стран, а Даля Грибаускайте ездила в Пекин, чтобы добиться допуска литовских производителей на рынок одной из самых мощных экономик мира. Но внезапно все изменилось — и теперь Вильнюс столь же энергично разоблачает «китайскую угрозу». И то, что это совпало с обострением торговой войны между Вашингтоном и Пекином, нельзя списывать на простое совпадение. «Лента.ру» выяснила, во что обойдется литовской экономике желание руководства страны во всем поддерживать своего внешнеполитического флагмана.

Завидный партнер

Китай давно уже привлекает страны Балтии — и необъятностью своего рынка, и тем, что Пекин выстраивает свою сеть транзитных коммуникаций в Западную Европу. В частности, в Вильнюсе неоднократно заявляли, что хотели бы наладить экономическое сотрудничество с дальневосточным гигантом и даже называли Китай «стратегическим партнером».

В свое время по литовским аграриям больно ударила «война санкций», начавшаяся между Россией и Евросоюзом , — это вынудило их искать альтернативные рынки сбыта в других странах. И, конечно, самое населенное государство мира не могло не привлечь прибалтийских производителей. Кроме того, Вильнюс очень интересует структура выстраиваемого Китаем «Нового шелкового пути», и Литва усиленно рекламирует себя в качестве транзитного государства.

К тому же Китай главный торговый партнер Литвы в Азии. Объем двусторонней торговли только в 2017 году вырос на 20 процентов и составил миллиард евро. Литовский экспорт в Китай в том же году вырос почти на 50 процентов. Однако в Вильнюсе считают эти объемы недостаточными, и в начале ноября 2018 года президент Литвы Даля Грибаускайте лично отправилась в Китай и удостоилась встречи с председателем Си Цзиньпином

Грибаускайте многократно заявила своему высокопоставленному собеседнику о необходимости ускорить забуксовавшую в Китае по техническим причинам сертификацию литовских изделий из говядины и мяса птицы и подчеркивала, что литовские производители очень заинтересованы в увеличении экспорта на китайский рынок. На проходившей в то время международной выставке China International Import Expo президент лично рекламировала товары 18 литовских компаний. По словам Грибаускайте, литовские предприниматели также заинтересованы и в том, чтобы инвестировать в экономику Китая, например, в мебельную промышленность

В Вильнюсе царила эйфория по поводу налаживающейся дружбы со столь мощной в экономическом плане державой. Но продлилась она не долго.

Дальневосточная угроза

В конце прошлого года в странах НАТО началась атака на телекоммуникационную компанию Huawei. В декабре в Ванкувере была арестована главный финансовый директор и заместитель председателя правления Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании Жэня Чжэнфэя. Арест был произведен по запросу США, где ее подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана. В ответ в Китае арестовали двоих граждан Канады. Это временно сняло вопрос об экстрадиции Мэн Ванчжоу в Соединенные Штаты — ее освободили под залог.

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В свою очередь власти США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии ввели меры по ограничению использования оборудования Huawei, объяснив это возможными связями предприятия с органами разведки Китая. Представители же самой компании утверждают, что нападение на Huawei ведется из-за того, что чем больше ее оборудования устанавливается по всему миру, тем сложнее американскому Агентству национальной безопасности осуществлять глобальную слежку.

При этом администрация Трампа в последнее время не только препятствует закупкам оборудования Huawei, но и добивается, чтобы от сотрудничества с китайским производителем отказались и другие государства.

И тут важно понимать, какое значение имеет эта компания для Литвы. Изначально региональное бюро Huawei Consumer Business Group находилось в Риге, но в 2016 году оно перебралось в Вильнюс. Руководитель прибалтийского филиала Huawei Янь Фей объяснял это тем, что в Литве у компании много проектов и так удобнее. «В Литве мы построили инфраструктуру для операторов мобильной связи Omnitel и Bite, оборудовали сеть 4G для литовского телерадиоцентра. Также я сотрудничаю с Вильнюсским университетом, в котором есть сетевая академия Huawei и лаборатория мобильных приложений», — рассказал бизнесмен.

Он поведал, что за полтора года добился увеличения принадлежащей Huawei доли рынка в Литве с 4 до 10 процентов, в Латвии — с 5 до 18 процентов, в Эстонии — с 8 до 17 процентов. Литовская компания Telia Lietuva использует оборудование Huawei для внедрения в стране сети 5G. Это единственная телекоммуникационная компания в государстве, предоставляющая услуги фиксированной связи, а также интернета и кабельного телевидения. Однако, по мнению некоторых литовских политиков, использование китайского оборудования несет угрозу для республики. И появление таких обвинений в точности совпало с заявлениями об «опасности» оборудования Huawei, прозвучавшими в других странах.

Telia Lietuva

Вняли совету

В декабре 2018 года депутаты Сейма от консервативной партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис призвали проверить надежность технологий Huawei. Стоит отметить, что в Литве именно это политическое объединение наиболее рьяно выступает за максимальную интеграцию республики в западное сообщество. И вот теперь оно начало атаку на Huawei.

«Не следует исключать возможность, что в технологическом оборудовании Huawei оставлены так называемые лазейки, которые в дальнейшем могут быть использованы при попытке подобраться к информации в целях шпионажа или даже саботажа», — предупредил Ажубалис.

Его коллега Кащюнас добавил, что техника Huawei может представлять потенциальную угрозу национальной безопасности.

5 февраля представитель американского Госдепа посоветовал государствам Евросоюза воздерживаться от покупки техники Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). В Литве снова активно подхватили инициативу заокеанских партнеров. Четверо депутатов Сейма от СО-ХДЛ, в том числе глава объединения Габриэлюс Ландсбергис вновь призвали отказаться от использования оборудования китайского технологического гиганта.

Депутаты считают, что литовские предприятия должны перейти к «использованию технологических продуктов связи, разработанных исключительно в странах-членах Евросоюза, Европейского экономического пространства или НАТО». И неплохо бы в принципе пересмотреть отношения с Китаем.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы и военная разведка опубликовали свои отчеты, где в числе внешних угроз государству, помимо России, впервые был назван «китайский шпионаж». По мнению ДГБ, Китай активно интересуется внутренней и внешней политикой Литвы, ее экономикой, военным сектором и планами страны на будущее. Правда, компания Huawei в отчете литовских спецслужб не упоминалась.

Aly Song / Reuters

Вслед за этим отчетом последовало заявление премьер-министра Саулюса Сквернялиса. Он призвал тщательно проверять инвестиции китайских компаний. «Не думаю, что мы допустили бы, чтобы в наши стратегические и важные для национальной безопасности объекты пришел инвестор, чей авторитет мог бы вызвать даже самые незначительные сомнения», — сказал глава правительства.

Подобные заявления огорошили китайскую сторону. Посольство КНР выступило с ответным заявлением: «Мы выражаем решительное недовольство и твердое несогласие с этими необоснованными обвинениями». Китай уверяет, что уважает суверенитет и национальную безопасность Литвы и не вмешивается в ее внутренние дела. В Пекине считают «абсурдным и смешным», что службы разведки и безопасности Литвы «полагаются на домыслы и предположения». Вывод о китайской угрозе был назван «непрофессиональным, необъективным и безответственным».

На тропе войны

Одним из первых спохватился министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообразивший, что участие страны в торговой войне США грозит ей экономическим крахом. Он выступил с осторожным примирительным заявлением, сказав, что лично сам не стал бы «вешать какие-то ярлыки, ведь поступать так было бы безответственно». Дипломат добавил, что не видит пользы от подобных словесных пикировок и призвал авторов обвинительных заявлений в адрес Китая пояснять, «какие у них мотивы и почему именно такие утверждения распространяются».

Однако призыв к умеренности не возымел действия. Вскоре с обвинениями в адрес Китая выступил литовский министр обороны Раймундас Кароблис . Он призвал не смешивать конвенциональную угрозу России с конкурентной угрозой Китая. По словам министра, Пекин опережает соперников в различных сферах экономики и торговли за счет того, что нарушает правила Всемирной торговой организации и не создает возможности конкурировать на равных правах на своем внутреннем рынке.

10 мая 2019 года США увеличили пошлину на китайскую продукцию, а Дональд Трамп заявил о намерении выводить американских производителей с территории КНР. Литва поспешила подключиться к новому этапу войны: 80 членов Сейма от всех фракций, включая министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Веригу, подписали письмо на имя генерального директора Всемирной организации здравоохранения

Они призвали разрешить принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения Тайваню. Члены Сейма Литвы в своем обращении подчеркнули, что «Тайвань находится в стратегически важном узле в регионе Индийского и Тихого океанов и потому потребность в профилактике заболеваний здесь чрезвычайно высока». При этом Литва, как и многие другие страны мира, официально не признает независимости Тайваня и придерживается политики «единого Китая».

Tyrone Siu / Reuters

Китай предсказуемо проявил крайнее недовольство такой инициативой. «Обращение группы членов Сейма, поддерживающих Тайвань, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и грубым нарушением международных норм», — заявили в посольстве. Дипломаты указали, что обращение литовских депутатов противоречит ранее сделанному обязательству Вильнюса не устанавливать никаких официальных связей с Тайванем и наносит ущерб международному имиджу Литвы.

Вряд ли ухудшение отношений с Китаем, с которым еще недавно Литва искала дружбы, является личной инициативой республиканского руководства. Литовские предприниматели продолжают рваться на китайский рынок и сейчас. В настоящее время поставки в Китай осуществляют 20 молочных и 21 рыболовное предприятие из Литвы. В Вильнюсе и сейчас надеются существенно увеличить это количество. Тот же самый Сквернялис, призывавший тщательно проверять китайских инвесторов, практически одновременно с этим заявил, что Литва уже вскоре надеется в пять раз поднять объемы экспорта в Китай своей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Об этом он вел разговор со своим китайским коллегой Ли Кэцяном на форуме в Дубровнике. При этом многих привела в недоумение логика, в силу которой одно государство обостряет отношения с другим, одновременно пытаясь на нем зарабатывать.

Китайцы не из тех, кто сразу переходит к угрозам и ставит ультиматумы. Тем более, что сейчас у них хватает забот с американскими партнерами. Но внешнеполитические игры властей прибалтийской республики точно не останутся незамеченными. И вряд ли в Пекине пожелают упростить для литовских производителей и без того непростые закупочные процедуры, да и вообще как-то облегчить им жизнь.