В правительстве объяснили резкий рост оптовых цен на бензин

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17% с 31 декабря 2018 года, заявили в пресс-службе правительства России . Данные приводит «Лента.ру».

В пресс-службе рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной из-за избыточного предложения в момент низкого спроса, а сейчас оптовые цены приближаются к уровню, близкому к экспортной альтернативе.

В правительстве также отметили, что данные Росстата о росте цен на бензин относятся к динамике цен производителей, определяемых биржевыми торгами.

В пресс-службе подчеркнули, что биржевая цена бензина в настоящий момент ниже прошлогодних показателей июня на 7%.

Минэнерго России заявили, что в среднем по России за пять месяцев текущего года бензин подорожал на 2,3%.

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечалось, что бензин подорожал в 58 регионах страны с 3 по 9 июня.