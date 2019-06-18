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В правительстве объяснили резкий рост оптовых цен на бензин 

Рамблер + ещё 7 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Оптовые цены на бензин в России выросли на 17% с 31 декабря 2018 года, заявили в пресс-службе правительства России. Данные приводит «Лента.ру».
В пресс-службе рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной из-за избыточного предложения в момент низкого спроса, а сейчас оптовые цены приближаются к уровню, близкому к экспортной альтернативе.
В правительстве также отметили, что данные Росстата о росте цен на бензин относятся к динамике цен производителей, определяемых биржевыми торгами.
В пресс-службе подчеркнули, что биржевая цена бензина в настоящий момент ниже прошлогодних показателей июня на 7%.
В Минэнерго России заявили, что в среднем по России за пять месяцев текущего года бензин подорожал на 2,3%.
Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечалось, что бензин подорожал в 58 регионах страны с 3 по 9 июня.
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Экономика , Росстат , Правительство РФ , Минэнерго , Lenta.ru
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