В России взлетели цены на бензин

В регионах России резко выросли цены на бензин. Существенный рост стоимости топлива отмечается в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, пишет издание «Тайга. Инфо».

По данным издания, в июне бензин АИ-95 в Новосибирске на заправках «Газпром нефти» подорожал с 43,90 рубля до 44,55 рубля. В то же время по данным Новосибирскстата, стоимость АИ-92 и АИ-95 в мае не изменились по сравнению с апрельским уровнем цен. Бензин АИ-98 подорожал на 0,1 процента.

Согласно официальной статистике, в Туве за этот период стоимость АИ-95 выросла с 41,58 рубля до 44,32 рубля. АИ-92 подорожал с 39,58 до 41,86 рубля. Помимо этого стоимость топлива в мае по сравнению с апрелем увеличилась в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Омской, Томской и Кемеровской областях.

Как пишет издание Znak.com, на цены на бензин также жалуются жители Казани, Петрозаводска, Омска и Сахалина. В Карелии, в частности, цены обновили максимумы с 2018 года. Согласно Карелиястату, 10 июня в Петрозаводске бензин АИ-92 стоил в среднем 41,71 рубля — это самый высокий уровень с октября 2018 года, когда его цена была 41,40 рубля. Цены на топливо АИ-95 выросли до 45,2 рубля. До этого самая высокая цена также фиксировалась в октябре — 44,97 рубля, пишет Karelinform.ru.

Согласно данным Росстата, цены на бензин выросли в 58 регионах России в период с 3 по 9 июня 2019 года. Согласно информации ведомства, больше всего они увеличились в Кызыле (1,4 процент), Костроме и Чите (0,9 процента). Снижение стоимости бензина произошло в Севастополе (0,8 процента), Горно-Алтайске (0,5 процента), Симферополе (0,2 процента). В Москве и Санкт-Петербурге стоимости топлива увеличилась за неделю на 0,3 процента.

В мае стало известно, что нефтяники не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. Согласно соглашению, достигнутому с правительством, нефтяные компании обязывались поставлять на внутренний рынок больше бензина и дизтоплива. Однако, по данным Федеральной антимонопольной службы , они не выполнили это условие и при этом увеличили экспорт продукции.