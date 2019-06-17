Медведев поручил разобраться с ценами на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с ценами на бензин. По его словам, если информация о росте цен подтвердится, необходимо будет принять меры.

Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причём речь идёт о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках «Газпром нефти», некоторых других, — цитирует главу кабмина ТАСС.

В ответ Козак заверил, что этот вопрос планируется обсудить вечером 17 июня на встрече с главами нефтяных компаний.

Ранее News.ru писал. что резкое подорожание бензина зафиксировали сразу в нескольких российских регионах. По данным Росстата, с 3 по 9 июня цены выросли в 58 субъектах РФ. Самый большой скачок произошёл в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях.