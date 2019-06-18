«Газпром» подготовится к зиме с учетом рисков транзита через Украину

Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщила заместитель председателя правления "Газпрома" , генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. «У нас была достаточно теплая предыдущая осень-зима, и есть, естественно, вероятность, что предстоящая окажется не такой благоприятной — будет более холодной, и тогда, естественно, спрос на газ существенно вырастет», — считает Бурмистрова. «Мы для себя выбрали такую стратегическую линию развития, которая подразумевает наличие как минимум пяти процентов объема наших поставок в европейских ПХГ для того, чтобы мы могли выполнять все свои обязательства перед нашими европейскими контрагентами вовремя и в срок», — пояснила она.

"Газпром" готов начать переговоры с "Нафтогазом" с чистого листа, но без урегулирования судебных споров это делать трудно

В целом по итогам 2019 года компания рассчитывает сохранить объем экспорта в европейские страны на уровне около 200 миллиардов кубометров, но какая доля здесь придется на украинский транзит, в том числе зимой 2019-2020 годов, «Газпром» не раскрывает, ссылаясь на слишком раннюю постановку вопроса (потенциальные объемы поставок зимой станут яснее с приходом осени и подачи конкретных заявок от потребителей). Например, в первом квартале этого года поставки в Европу снизились из-за более теплой, чем в 2017-2018 годах, зимы, а также из-за рецессии в турецкой экономике, в то время как второй квартал обещает стать более успешным для «Газпрома» на фоне активной закачки газа в ПХГ.

Стратегия российской компании по наращиванию запасов газа в Европе связана с рисками транзита через украинскую территорию. «Украинский транзит, безусловно, достаточно сложная сейчас тема. Как вы знаете, состоялся ряд встреч в формате трехсторонних консультаций начиная с июля 2018 года по январь 2019 года, в которых участвовали представители Украины, российской стороны и Европейской комиссии . Пока какие-то существенные договоренности достигнуты не были. И мы понимаем, что сегодня на Украине достаточно сложная политическая ситуация, — обратила внимание Елена Бурмистрова. — Мы понимаем, что должно произойти назначение правительства, должны произойти изменения в парламенте (парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля. — Прим. ред.). И, наверное, после этого мы будем возвращаться к вопросу обсуждения. Потому что на сегодняшний день мы не понимаем, с кем там разговаривать физически». На фоне этих неопределенностей и была перенесена новая трехсторонняя встреча с Еврокомиссией на осень.

Многое в будущих переговорах с «Нафтогазом» о транзите будет зависеть от изменений в законодательстве, которые Украина должна имплементировать по согласованию с Евросоюзом . В частности, речь идет об unbundling «Нафтогаза» (его разделение на независимые структуры по транспортировке, хранению и реализации газа, как это предусматривает европейское законодательство). «Регулятор, который определяет ключевые экономические параметры транзита, а именно расчет тарифа, до настоящего времени не является независимым, каким он должен быть исходя из европейских принципов», — считает директор юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец. Он подчеркнул, что независимость коммерческой структуры позволила бы развеять сомнения российской стороны в том, что «Нафтогаз» руководствуется «какими-то иными соображениями», кроме «объективных критериев при определении размера транзита». «Исходя из этого, мы ожидаем какого-то прогресса от Украины», — заключил Кузнец.

В любом случае «Газпром» рассчитывает все же в срок, то есть до конца этого года, запустить «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в обход Украины, чтобы минимизировать риски поставок в Европу. При этом российская сторона не боится, что частично ее долю может забрать, например, американский сжиженный природный газ (СПГ), так как с трубопроводными поставками он не конкурирует, полагает Бурмистрова. Сроки контракта на транзит газа через Украину с 2020 года могут быть, по ее оценкам, любыми, в том числе краткосрочными. «В какой-то апокалиптический сценарий мы все-таки не хотели бы верить», — заключила Бурмистрова.

"Газпром" также предложил «Нафтогазу» урегулировать все текущие судебные разбирательства и провести переговоры «с чистого листа», однако получил отказ в январе, напомнил Сергей Кузнец. При этом «Газпром» все еще готов обсуждать мировое соглашение, если у украинской стороны «будет желание», но пока «не складываются условия для такого обсуждения». «Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении, такое предложение было сделано еще во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций (с Украиной и Еврокомиссией. — Прим. ред.). Алексей Борисович (Миллер, председатель правления „Газпрома“. — Прим. ред.) это озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам с чистого листа. Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения».

Речь идет о предложении «Нафтогаза» оставить в силе решения Стокгольмского арбитража, вынесенные в конце 2017 года и начале 2018-го, по которым «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. В то же время «Нафтогаз» пообещал отказаться лишь от своих будущих исковых требований и «заключить на их основе мировое соглашение», напомнил Сергей Кузнец. «Газпром» этот вариант отверг.