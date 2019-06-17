Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италия достиг исторического максимума — €2,373 трлн.

Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на данные Центрального банка страны.

Уточняется, что соответствующая цифра была зафиксирована в апреле. По сравнению с мартом госдолг страны вырос на €14,8 млрд

Согласно данным издания, итальянская организация по защите прав потребителей подсчитала, что в настоящий момент на каждого гражданина страны приходится более €39 тыс. государственной задолженности, тогда как на каждую итальянскую семью — более €93 тыс.