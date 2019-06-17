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Fitch понизил прогноз роста российской экономики 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: EPA
Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,3% — с 1,5% до 1,2%, следует из доклада Global Economic Outlook (GEO).
Из исследования следует, что в первом квартале 2019 года замедление роста экономики было ожидаемым с учетом предварительных данных Росстата. Российское статистическое ведомство зафиксировало увеличение ВВП России только на 0,5% в годовом выражении, передает ТАСС.
По мнению аналитиков агентства, в 2019 году увеличение государственных расходов и снижение инфляционного давления вместе с ослаблением эффектов от повышения НДС будут стимулировать внутреннее потребление.
Также агентство сохранило прогноз по ускорению роста ВВП в России до 1,9% в 2020 и в 2021 годах. Аналитики считают, что такого роста российская экономика добьется благодаря инвестициям в рамках национальных проектов, снижению инфляции и смягчению денежно-кредитной политики.
В докладе Fitch отмечается также, что инфляция в России в 2019 году составит 4,5%, в 2020-2021 годах будет держаться на уровне близком к 4%.
В Министерстве экономического развития России заявили, что темпы инфляции в стране замедлятся до уровня 3,5% уже в начале 2020 года.
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Экономика , Рынки , Росстат , Минэкономразвития , Fitch Ratings , ИТАР-ТАСС
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