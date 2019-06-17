Fitch понизил прогноз роста российской экономики

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,3% — с 1,5% до 1,2%, следует из доклада Global Economic Outlook (GEO).

Из исследования следует, что в первом квартале 2019 года замедление роста экономики было ожидаемым с учетом предварительных данных Росстата . Российское статистическое ведомство зафиксировало увеличение ВВП России только на 0,5% в годовом выражении, передает ТАСС.

По мнению аналитиков агентства, в 2019 году увеличение государственных расходов и снижение инфляционного давления вместе с ослаблением эффектов от повышения НДС будут стимулировать внутреннее потребление.

Также агентство сохранило прогноз по ускорению роста ВВП в России до 1,9% в 2020 и в 2021 годах. Аналитики считают, что такого роста российская экономика добьется благодаря инвестициям в рамках национальных проектов, снижению инфляции и смягчению денежно-кредитной политики.

В докладе Fitch отмечается также, что инфляция в России в 2019 году составит 4,5%, в 2020-2021 годах будет держаться на уровне близком к 4%.