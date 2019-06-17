Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем

По словам Орешкина, приход Бабича на новы пост означает "тяжелая артиллерия".

"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!", — добавил Орешкин.

Ранее сообщалось, что Бабича назначили замминистра экономического развития России.

До этого Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.