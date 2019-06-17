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Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича. О своих впечатлениях он рассказал в инстаграме.
По словам Орешкина, приход Бабича на новы пост означает "тяжелая артиллерия".
"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!", — добавил Орешкин.
Ранее сообщалось, что Бабича назначили замминистра экономического развития России.
До этого Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.
Однако недавно его освободил от должности глава страны Владимир Путин.
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Экономика , Максим Орешкин , Владимир Путин , Михаил Бабич , Минэкономразвития
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