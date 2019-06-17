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Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg заявила об опасности газового кризиса в Европе, если Россия и Украина не смогут договориться о продлении транзита газа.
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«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — приводит слова Зеркаль «Лента.ру».
По ее словам, высока вероятность, что стороны так и не смогут договориться и соглашение о транзите не будет продлено.
Зеркаль заявила, что Киев разработал основу для проведения успешных переговоров, учтя все «уроки», извлеченные из практики транспортировки российского газа.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о готовности вести переговоры с «Газпромом» только при участии представителей Евросоюза, тогда как глава «Газпрома» Алексей Миллер предлагал вести прямые переговоры с Киевом без участия посредников из Евросоюза.
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