Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg заявила об опасности газового кризиса в Европе, если Россия и Украина не смогут договориться о продлении транзита газа.

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — приводит слова Зеркаль «Лента.ру».

По ее словам, высока вероятность, что стороны так и не смогут договориться и соглашение о транзите не будет продлено.

Зеркаль заявила, что Киев разработал основу для проведения успешных переговоров, учтя все «уроки», извлеченные из практики транспортировки российского газа.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о готовности вести переговоры с «Газпромом» только при участии представителей Евросоюза, тогда как глава «Газпрома» Алексей Миллер предлагал вести прямые переговоры с Киевом без участия посредников из Евросоюза.