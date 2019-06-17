Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в энергетике

Россия и Иран в понедельник провели заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, по итогам которого стороны подписали протокол о достигнутых договоренностях, говорится в сообщении министерства энергетики РФ Подписи под документом поставили сопредседатели группы — замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский и заместитель министра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния. Заседание группы прошло в преддверии пятнадцатой встречи российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированной на 18 июня в Исфагане. "В ходе заседания обсуждались реализуемые проекты двустороннего сотрудничества в области энергетики, а также перспективные направления взаимодействия. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол", — сообщает Минэнерго РФ. Как уточняет иранское агентство Shana, документ касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, сфере атомной энергетики, сфере переработки и электроэнергетики. В целом, в документе содержится 27 пунктов.