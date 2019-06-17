Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.20
$
64.40
72.12
72.35
Прогноз
24.06 – 01.07
$
64.20
72.50
Индексы и котировки Brent
61.00
+0.11 Золото
1339.52
+0.04 РТС
1340.90
–0.43
Динамика валют
EUR / USD
17.06
1.1216
+0.0044
02.06
1.1172
13.06
31.05

Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в энергетике 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters
Россия и Иран в понедельник провели заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, по итогам которого стороны подписали протокол о достигнутых договоренностях, говорится в сообщении министерства энергетики РФ.
Подписи под документом поставили сопредседатели группы — замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский и заместитель министра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния. Заседание группы прошло в преддверии пятнадцатой встречи российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированной на 18 июня в Исфагане.
"В ходе заседания обсуждались реализуемые проекты двустороннего сотрудничества в области энергетики, а также перспективные направления взаимодействия. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол", — сообщает Минэнерго РФ.
Как уточняет иранское агентство Shana, документ касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, сфере атомной энергетики, сфере переработки и электроэнергетики. В целом, в документе содержится 27 пунктов.
Последние новости
Cтало известно, как чувствует себя Алибасов после выписки В Москве госпитализирован актер Александр Калягин Эксперт рассказал, какие лекарства ни от чего не лечат
Комментарии
Экономика , Анатолий Яновский , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
США финансово наказали Гондурас1
Россия готова заменить Китаю Америку14
Главы 600 компаний США раскритиковали Трампа
Fitch усомнилось в росте российской экономики4
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
02:56
Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии
Экономика
01:24
Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Личный счет Экономика
03:44
В России взлетели цены на бензин
Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
02:56
Давайте мириться: что Россия готова простить Киеву
Компании Статьи
01:59
Незаконная труба: на Украине воруют нефть из России
Экономика Рынки
13:06
ЦБ изменил ключевую ставку
Рынки
03:28
Новый налог в России: во всем виноват Чубайс
Экономика
03:45
В России дорожает мороженое
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение