США финансово наказали Гондурас

США сокращают помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи непрекращающимся наплывом нелегальных мигрантов с территории этих стран, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Мы не будем предоставлять новые средства для Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, пока не убедимся, что эти страны так называемого Северного треугольника принимают меры для того, чтобы предотвращать нелегальную иммиграцию», — заявила она.

По ее словам, финансирование продолжат получать те программы, которые уже действуют. Отмечается, что из более чем 700 программ госдепартамент планирует продолжать около 400, передает РИА «Новости».