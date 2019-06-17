Москва готова заменить Китаю Америку

Китай готов нарастить закупки у России не только нефти и газа, но и продуктов питания. Отечественное мороженое там уже на хорошем счету. Перспективным направлением для экспорта называют, к примеру, кефир с ряженкой. У России действительно есть, чем еще порадовать китайского покупателя, особенно на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Однако существует ряд сложностей при выстраивании бизнес-процессов с Поднебесной.

Зампред КНР Ван Цишань заявил о готовности властей Китая к постепенному повышению объемов закупок сельскохозяйственной продукции у России и развитию сотрудничества в этой сфере. С соответствующим заявлением он выступил на заседании второго Форума межрегионального сотрудничества России и Китая в Харбине. По его словам, для этого надо, в частности, повышать долю расчетов в национальных валютах.

Ранее Россия и Китай собирались довести объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов в год, но уже в прошлом году превысили этот уровень, достигнув 108 млрд долларов. Общий экспорт российских товаров в Китай в прошлом году вырос на 44% до 56 млрд долларов. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимает 4,5% от всего экспорта в Китай, и его доля постепенно растет.

Одним из наиболее перспективных товаров для поставок на рынок Китая является молочная продукция, считает руководитель пекинского офиса консалтинговой группы «Окно в Китай» Александр Зайнигабдинов. «На китайский рынок проще выйти большим компаниям, у них достаточный маркетинговый бюджет. Если смотреть по отраслям, я думаю, будущее за „молочкой“. Молочной продукции такой (как в России) практически нет», — сказал Зайнигабдинов ТАСС.

В пример он приводит Уссурийский молокозавод, от которого до границы с Китаем всего час езды. Российский завод легко может поставлять кефир в Китай со сроком годности семь дней и «залить кефиром всю северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, считает эксперт. Это огромное преимущество по сравнению с производителями молочной продукции из других стран. „Скажем, новозеландский кефир может быть поставлен в такие сроки только самолетом, но тогда он будет стоить очень дорого“, — добавил он.

Проблема в маркетинге и неизвестности российской молочной продукции в Китае. Необходимо вкладывать огромные средства в продвижение и узнаваемость товара. Впрочем, крупным российским компаниям это вполне по силам.

Россия экспортирует молочной продукции на 310 млн долларов, что уже сопоставимо с экспортом мясной продукции. Однако на 90% ее покупают страны СНГ, в частности, Казахстан и Украина. Остальные 10% экспорта „молочки“ приходится на Монголию, Грузию, Абхазию и Китай, рассказывает генеральный директор „Союзмолоко“ Артем Белов . „Потенциал роста экспорта в страны СНГ невысок, доля России там и так достаточно высока. Российским молочникам надо открывать новые рынки сбыта — на восточном направлении.

По прогнозам ФАО ООН, мировая торговля молочной продукцией к 2027 году вырастет на 10 млрд долларов за счет роста потребления в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. „Все эти страны близки России с логистической, исторической или политической точки зрения, и у российских производителей молока есть хорошие возможности воспользоваться столь значительным ростом мирового спроса“, — считает Белов. Впрочем, по его словам, надо готовится к серьезной конкуренции со стороны Белоруссии, которая также активно наращивает поставки. „Кроме того, России необходимо решить ветеринарные проблемы, наращивать объемы производства легко экспортируемых биржевых товаров, наладить логистику, решить правовые и патентные вопросы“, — говорит Белов.

В целом экспорт российской молочной продукции в Китай вырос с 400 тыс. долларов в 2012 году до более чем 6 млрд долларов по итогам 2018 года. Сейчас Россия поставляет в Китай в основном сухое молоко, мороженое и сырные продукты. Любовь китайцев к российскому мороженому не иссякает. Молоко продали китайцам в прошлом году на 230 тыс. долларов. Тогда как мороженого экспортировали в КНР на целых 4,1 млн долларов против менее 400 тыс. долларов в 2012 году. Это рост в десять раз. Сырные продукты Россия начала продавать китайцам только в 2015 году, то есть сразу после импортозамещения. И экспорт сразу составил почти 1 млн долларов. В 2018 году он вырос до 1,3 млн долларов.

Однако потенциал у других категорий молочной продукции также высок, уверен Белов.

“Кефир в последний год, например, стал популярным продуктом в Индии, США и странах ЕС как альтернатива молоку для потребителей с проблемами с пищеварением. Кроме того, высокий потенциал для экспорта имеют технические ингредиенты — сыворотка, лактоза, сырье для детского питания и т.д. Для реализации этого потенциала России предстоит инвестировать в открытие новых мощностей, так как этот сегмент только начал развиваться», — говорит гендиректор «Союзмолоко».

В этом году удалось наладить экспорт молочной сыворотки — пока на 1,55 тыс. долларов по итогам 4 месяцев 2019 года. Йогурты, кефир и ряженка на китайский рынок пока не идет.

Исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что наладить поставки в Китай скоропортящихся кефира и ряженки могут только компании, у которых имеются производственные площадки в самой Поднебесной. «Из России потенциально можно поставлять товары, имеющие срок годности от одного года», — считает он.

По его мнению,

хорошим потенциалом для роста экспорта в Китай обладает также отечественная снэковая продукция, кондитерские изделия, мед, дикоросы

и ряд других категорий. На полках китайских магазинов уже присутствует российский мед, квас, снеки, а также кондитерская продукция (например, Haribo, Orion, «Объединенные кондитеры).

Некоторые продукты питания Китай вовсю готов закупать у России хоть сейчас и в больших объемах. Проблема в том, что у России просто нет столько. Например, Китаю потребовались огромные объемы соевых бобов в свете торговой войны с США. Китайцы вообще крупнейшие потребители сои — их потребности оцениваются в 100 млн тонн. США поставляли им целых 16 млн тонн. Из-за торговой войны Китаю пришлось переориентироваться на других поставщиков. Американскую сою почти сразу заменили бразильской. Однако в Бразилии в отличие от России используют ГМО.

Иными словами, у России появился шанс воспользоваться торговыми распрями крупнейших мировых экономик и озолотиться, если, конечно, российские компании оперативно вложатся и нарастят объемы производства той же сои.

В 2018 году Россия поставила в Китай чуть больше 800 тыс. тонн. Однако Россия уже строит планы по увеличению поставок сои в Китай почти в пять раз — до 3,7 млн тонн в ближайшее время. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал министр экономического развития Максим Орешкин . По его словам, обе стороны уже работают над проектами по производству сои, прежде всего, на Дальнем Востоке.

В частности, китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural вместе с Фондом развития Дальнего Востока готов инвестировать почти 10 млрд рублей для создания сельскохозяйственного холдинга в Приморском крае. Интерес к покупке российской сои проявляется крупнейший продовольственный холдинг Китая — компания Cofco.

Буквально в начале июня по итогам встречи президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были отменены региональные ограничения на поставку сои из РФ.

Теперь соевые бобы можно вести в Китай из любой точки нашей страны. В частности, из Саратовской области, где уже готовится к запуску завод по производству до 1 млн тонн сои и до 10 млн тонн кукурузы.

Проникновению российских продуктов на китайский рынок зачастую мешают не только региональные, но и ветеринарные и фитосанитарные ограничения со стороны Китая. Например, сначала Пекин одобрил экспорт лишь с 10 российских молокозаводов, и только в апреле 2019 года список расширился до 33 компаний.

Раньше жесткие запреты действовали и по зерновым, и по мясу, и только благодаря переговорам на высшем уровне, России удается пробиться сквозь тарифные и нетарифные ограничения для продуктового экспорта со стороны Китая. Хотя полной свободы китайцы, конечно, не дают до сих пор.

»Китайский рынок интересен отечественным свиноводам и производителям птицы. 30 птицефабрик уже имеют возможность поставлять продукцию в Китай. По свинине требуется разрешение на уровне ветеринарной службы Китая», — отмечает Дмитрий Востриков.

Есть ограничения и другого характера. Например, сам Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах. «Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы. Но у нас ни одна фабрика не производит столько куриных лапок, поэтому обращаются к нам, чтобы мы саккумулировали все наши фабрики и направили на китайскую компанию», — рассказал РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок. Однако проблема в том, что пока только 23 российские фабрики аккредитованы Китаем и могут поставлять им мясную продукцию.

Еще одна проблема — это транспорт и сложная логистика. Россия, например, не в состоянии перевезти те же самые замороженные лапки в объемах, которые необходимы Китаю, еще и потому, что у нее нет такого большого количества специальных вагонов. Впрочем, в решении инфраструктурных вопросов могут помочь и сами китайцы.

При тесных дружеских отношениях между странами реальные поставки продуктов в Китай осуществляют не так много российский компаний. Это объясняется сложностью бизнес-процессов экспорта в Китай. «Развитие продуктового экспорта тормозит сложная логистика, недостаток информации и понимания алгоритмов поставок», — говорит Востриков.

«Алгоритм поставок в Поднебесную включает в себя ряд шагов: длительный процесс сертификации, адаптация упаковки и рецептуры под китайских потребителей и влажный климат, достижение договоренностей с каналами сбыта, поставки пробных партий и т.п. Все названные шаги сопровождаются временными, трудовыми и финансовыми затратами и, к сожалению, не гарантируют успех продаж. Поэтому далеко не каждый производитель готов нести это бремя», — объясняет исполнительный директор «Руспродсоюза».

Есть также свои юридические тонкости, которые заключаются в необходимости регистрировать товарный знак на территории Поднебесной заранее — желательно даже до участия в выставках с образцами продукции,

добавляет Востриков.

Иначе российские компании просто лишатся своих товарных знаков, как это случилось с несколькими российскими молочными заводами, которые в конце декабря 2018 года получили разрешение на экспорт в Китай. Теперь они подают коллективный иск к китайской компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян. Как оказалось, компания из Поднебесной уже в конце январе 2019 года зарегистрировала на себя торговые марки наших компаний. Ирония в том, что китайская компания не нарушала закон. Она просто опередила российских молочников, которые затянули регистрацию торговых марок на территории Китая. Никто же не думал, что меньше чем за месяц это сделает хитрый китайский бизнесмен. Теперь «наши» будут пытаться в суде вернуть свои торговые марки.

Весь этот сложный бизнес-процесс в состоянии выдержать далеко не каждое российское предприятие пищевой промышленности. Без необходимых ресурсов, знания китайского рынка и четко проработанной стратегии — завоевание рынка Поднебесной невозможно, заключает Востриков.