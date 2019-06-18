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Производители резко подняли цены на бензин 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Цены производителей на бензин поднялись в мае на 17,5%, об этом сообщил Росстат.
«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 18%, бензин автомобильный — на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки — на 11,8%, пропан и бутан сжиженные — на 8,4%, битумы нефтяные строительные — на 5,7%, кокс нефтяной — на 5%, битумы нефтяные дорожные — на 4,5%, битумы нефтяные кровельные — на 3,7%»,
— цитирует РИА «Новости» ведомство.
При этом рост цен на сырую нефть составил 4,5% отметили в Росстате. В апреле рост цен производителей на бензин составлял 0,2%.
Цены производителей промтоваров в России в мае ускорили рост до 1,8% с 0,5% в апреле, в годовом выражении рост составил 8,5%.
С начала года рост цен производителей промтоваров составил 1,2%, добавляет ведомство.
Цены на продукцию добычи и обогащения железных руд в мае выросли на 2,8%. Цены на янтарь и природные необработанные алмазы упали на 27,4% и 16,4% соответственно.
Промышленные газы выросли в цене на 7,6% на 1,8% подорожали мыло и моющие, чистящие полирующие средства, констатирует Росстат.
Цены производителей промтоваров в России за 2018 год по сравнению с 2017-м выросли на 11,7%, отметило ведомство.
В мае Федеральная антимонопольная служба заявила, что российские нефтяные компании в апреле не исполнили условия соглашения по увеличению объемов продаж бензина.
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Экономика , Личный счет , Рынки , Росстат , ФАС , РИА Новости
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