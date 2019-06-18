В России выросло промышленное производство

Рост промышленного производства в России за 5 месяцев 2019 года составил 2,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата

Отдельные отрасли и секторы экономики росли в январе-мае 2019 года значительно быстрее среднего показателя, отмечает Росстат.

Так, производство подсолнечного масла и его нерафинированных фракций продемонстрировало рост на 25,3% по сравнению с маем 2018 года. По сравнению с апрелем текущего года производство в мае выросло на 8,45%.

Стремительный рост показало производство трикотажных и вязаных тканей. Этот сектор прибавил 31,2% по сравнению с маем 2018 года. В целом за пять месяцев 2019 производство выросло на 21,2% по сравнению с прошлым годом.

Производство товарного бетона выросло на 119% по сравнению с маем прошлого года и 114,25 по сравнению с апрелем этого года.

Цемент продемонстрировал рост на 7,6% по сравнению с маем 2018 года и на 15,3% по сравнению с апрелем текущего года.

Отмечается, что рост производства цемента и бетона свидетельствует о росте в строительном секторе.

Также косвенным свидетельством роста строительства стал подъем производства конструкций и деталей конструкций из алюминия. Этот сектор вырос на 39,6% по сравнению с маем прошлого года и на 21,2% по сравнению с апрелем.

Сообщается также о росте производства техники, занятой в сельском хозяйстве. К примеру, бульдозеров в 2019 году собрали в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сеялки показали рост на 117% к маю прошлого года, за пять месяцев производство увеличилось на 32,8%.