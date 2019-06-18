Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.10
$
64.24
71.90
71.85
Прогноз
17.06 – 24.06
$
64.50
73.27
Индексы и котировки Brent
62.45
–0.48 Золото
1345.70
+0.26 РТС
1357.78
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1192
+0.0020
02.06
1.1172
14.06
02.06
21.05

В России выросло промышленное производство 

Рамблер + ещё 2 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Рост промышленного производства в России за 5 месяцев 2019 года составил 2,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Отдельные отрасли и секторы экономики росли в январе-мае 2019 года значительно быстрее среднего показателя, отмечает Росстат.
Так, производство подсолнечного масла и его нерафинированных фракций продемонстрировало рост на 25,3% по сравнению с маем 2018 года. По сравнению с апрелем текущего года производство в мае выросло на 8,45%.
Стремительный рост показало производство трикотажных и вязаных тканей. Этот сектор прибавил 31,2% по сравнению с маем 2018 года. В целом за пять месяцев 2019 производство выросло на 21,2% по сравнению с прошлым годом.
Производство товарного бетона выросло на 119% по сравнению с маем прошлого года и 114,25 по сравнению с апрелем этого года.
Цемент продемонстрировал рост на 7,6% по сравнению с маем 2018 года и на 15,3% по сравнению с апрелем текущего года.
Отмечается, что рост производства цемента и бетона свидетельствует о росте в строительном секторе.
Также косвенным свидетельством роста строительства стал подъем производства конструкций и деталей конструкций из алюминия. Этот сектор вырос на 39,6% по сравнению с маем прошлого года и на 21,2% по сравнению с апрелем.
Сообщается также о росте производства техники, занятой в сельском хозяйстве. К примеру, бульдозеров в 2019 году собрали в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сеялки показали рост на 117% к маю прошлого года, за пять месяцев производство увеличилось на 32,8%.
Комментарии
Экономика , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар преодолел психологическую отметку
Госдума приняла поправки в бюджет 2019 года
Должников будут искать на Волге
​Росстат подтвердил оценку роста ВВП в I квартале
Кудрин объяснил свои слова о «социальном взрыве»3
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
02:18
Мировые ЦБ бегут из госдолга США
Экономика
01:18
Дании пригрозили из-за «Северного потока-2»
Экономика
02:56
Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии
Экономика
03:17
Путин дал неожиданное разрешение дачникам
Недвижимость Личный счет
01:24
Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Личный счет Экономика
03:31
Дачникам придумали новый штраф
Личный счет
03:44
В России взлетели цены на бензин
Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
02:56
Давайте мириться: что Россия готова простить Киеву
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение