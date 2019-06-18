​Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в I квартале

Рост ВВП в I квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата . Это совпадает с предварительной оценкой, опубликованным ведомством в мае.

«Объем ВВП России в первом квартале 2019 года составил 24 487,1 млрд рублей в текущих ценах. Дефлятор ВВП за первый квартал 2019 год по отношению к ценам I квартала 2018 года составил 108,5%», — говорится в сообщении.

Оценивая вклад отдельных отраслей, Росстат отмечает, что наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых, а также финансовая и страховая деятельность.