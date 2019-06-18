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​Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в I квартале 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рост ВВП в I квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Это совпадает с предварительной оценкой, опубликованным ведомством в мае.
«Объем ВВП России в первом квартале 2019 года составил 24 487,1 млрд рублей в текущих ценах. Дефлятор ВВП за первый квартал 2019 год по отношению к ценам I квартала 2018 года составил 108,5%», — говорится в сообщении.
Оценивая вклад отдельных отраслей, Росстат отмечает, что наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых, а также финансовая и страховая деятельность.
«На замедление роста индекса физического объема ВВП к соответствующему периоду предыдущего года (в первом квартале 2019 года — 0,5%, а в первом квартале 2018 года — 1,9%) повлияла, в первую очередь, ситуация в оптовой и розничной торговле, итоги деятельности по операциям с недвижимым имуществом, ситуация в оптовой и розничной торговле и снижение производства в тепло— и электроэнергетике», — указывает ведомство.
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Экономика , Росстат
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