Блокаде конец? Как Киев собирается возить уголь из Донбасса

Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса. Это следует из стратегии «Укрзализныци» до 2023 года. Транспортное сообщение между Украиной и ДНР и ЛНР было прекращено в 2017 году. На данный момент отсутствие возможности возить уголь из Донбасса приводит к убыткам для Украины, поскольку Киеву приходиться замещать этот канал за счет иных, более дорогих вариантов поставок. Эксперты надеются, что это первый шаг Киева к миру.

На Украине задумались о снятии транспортной блокады с Донбасса. Это предусмотрено стратегией «Укрзализныци» до 2023 года. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на стратегию компании до 2023 года. Документ 12 июня был одобрен украинским правительством , но еще не опубликован.

Отмечается, что в случае снятия транспортной блокады в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40% от количества 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов —15%. При этом к 2030 году показатели планируется увеличить вдвое.

После того, как Крым присоединился к России на юго-востоке Украины разгорелся гражданский конфликт.

В феврале 2017 года Киев заблокировал поставки угля из Донбасса, и в стране были введены чрезвычайные меры в энергетике. Железнодорожное сообщение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР было прекращено.

На данный момент отсутствие возможности возить уголь с Донбасса приводит к увеличению издержек для Украины, поскольку приходится замещать этот канал за счет иных, более дорогих вариантов поставок, говорят эксперты.

«Совокупный убыток «Укрзализныци» по итогам прошлого года составил 500,92 млн гривен, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году — 77,24 млн гривен. Основная доля прибыли, порядка 90%, приходится на грузоперевозки. На территориях ЛНР и ДНР остались 29375 грузовых вагонов, которые ранее принадлежали «Укрзализныце» (около четверти всех ресурсов корпорации). Это привело к тому, что компания потеряла мощности для перевозок. Как следствие, снизились объемы перевозок», — поясняет Кирилл Стариков, аналитик «Эксперт Плюс».

Впрочем, эксперты не понимают, как «Укрзализныца» собирается возобновлять сообщение с Донбассом.

«Причина прекращения грузоперевозок с территории Донецкой и Луганской областей — то, что эти территории не подконтрольны больше Киеву, а значит за безопасность перевозок на этих территориях по закону украинской власти никто отвечать не сможет», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

При этом, как отмечает Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик «Теле Трейд», сообщение «Укрзализныца» можно рассматривать как первый признак потепления после прихода к власти команды президента Владимира Зеленского

Даже если ничего не изменится, его можно оценить как начало процесса переговоров.

Как отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, несмотря на казалось бы неразрешимые противоречия между Россией и Украиной, товарооборот между двумя странами растет последние годы.

«Между Россией и Украиной исторически сложилась тесная взаимосвязь, и в экономическом взаимодействии заинтересованы обе стороны», — комментировал ранее «Газете.Ru» руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот между Россией и Украиной вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд При этом экспорт на Украину вырос на 20%, импорт из Украины — на 11,2%.

По данным госстата Украины, основные предметы экспорта в Россию — это продукты пищевой промышленности, соль, табак, черные металлы, продукты неорганической химии, машины и оборудование. Основные направления ввоза из России на Украину — это минеральные продукты, машины и оборудование, черные металлы, удобрения.

Показывал рост товарооборот двух стран и за первые месяцы 2019 года. Согласно Росстату , в январе-феврале 2019 года внешнеторговый оборот России с Украиной составил почти $2 млрд Это почти 100-процентный рост по отношению к такому же периоду прошлого года.

При этом, как комментировал «Газете.Ru» ранее аналитик «Финам» Алексей Коренев , вполне возможно в результате прихода к власти Владимира Зеленского торговое сотрудничество будет теснее.

«Официально новый президент не будет об этом заявлять, чтобы не портить себе рейтинги, однако потихоньку может быть увеличено сотрудничество в машиностроении и станкостроении», — считает он.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Впрочем, перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что его ключевая задача на посту главы государства заключается в прекращении гражданского конфликта в Донбассе.