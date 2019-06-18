Топливный кризис? Цены на бензин несутся вверх

Росстат зафиксировал резкий скачок оптовых цен на бензин. В мае они поднялись на 17,5%. Ожидается, что рост цен перейдет и в сегмент розницы. Опрошенные эксперты ожидают, что на АЗС топливо подорожает уже в первых числах июля — именно тогда истекает соглашение о заморозке цен между правительством и нефтяными компаниями. Стоит ли ожидать нового топливного кризиса — разбиралась «Газета.Ru».

Розничные цены производителей на бензин в мае подскочили на 17,5%, отчитался Росстат.

Подорожали и другие нефтепродукты, в частности, газовый стабильный конденсат — на 18,0%, пропан и бутан сжиженные — на 8,4%, нефтяной кокс — на 5,0%, а также прочие нефтяные газы — на 11,8%.

При этом розничные цены на бензин за первую неделю июня выросли всего на 0,3%.

17 июня после появившейся в ряде СМИ информации о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с этим вопросом.

По данным информационно-аналитического центра «Кортес», розничные цены на бензин «Регуляр-92» на Дальнем Востоке и в Сибири с 10 по 14 июня выросли на 33 копейки, до 43,46 рубля за литр, «Премиум-95» — на 28 копеек, до 45,43 рубля за литр, «Аи-100» — на 14 копеек, до 50,24 рубля за литр.

«Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — заключил Медведев.

Позже представитель Козака Илья Джус уточнил журналистам, что «в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано». По его словам, превышение роста цен носит «лишь единичный характер», а в целом цены растут «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

Розничные цены на бензин могут начать стремительный рост уже в первых числах июля, если регуляторы, как например, Минэнерго и ФАС не вмешаются в ситуацию и не ограничат экспорт нефтепродуктов,

заявил «Газете.Ru» вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко . По его словам, в данном случае речь идет о независимых, частных АЗС.

«Если растут оптовые цены, то все идет к тому, что будут расти и розничные цены. Вопрос в том, на сколько и когда это случится. Оптовые и биржевые цены за последние два месяца выросли примерно на 12-14% в зависимости от видов топлива», — говорит он.

В случае с АЗС нефтяных компаний, они, скорее всего, выполнят требование президента России Владимира Путина и не допустят рост цен выше процента инфляции.

«Частные АЗС могут оказаться в той же ситуации, которая была в прошлом году. Она была не самая благоприятная с точки зрения ведения бизнеса. Мы говорили с апреля прошлого года о том, что предстоит тяжелый год. Нас заверяли и регуляторы, и руководители нефтяных компаний, что все хорошо и ничего не будет, но оказалось все не так. В этом году похожая ситуация и все идет к повторению прошлого года»,

— сказал он.

Напомним, весной прошлого года резкий рост биржевых и оптовых цен на фоне дефицита нефтепродуктов привел к тому, что в рознице цены на бензин подскочили выше инфляции, спровоцировав недовольство граждан. Последующие меры по сдерживанию цен и договоренности между вертикально-интегрированными нефтяными компаниями и правительством обернулись убытками для независимых производителей, что в итоге отразилось новым всплеском роста цен уже осенью.

С тем, что и в этот раз рост оптовых цен придет и в розницу соглашается и управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

«Бензин, как продукт, без которого сложно представить себе перемещение человека или продуктов, которые он ежедневно потребляет, следовало бы отнести к продуктам первой необходимости и следить за конкурентной ситуацией на этом рынке и ценами», — полагает эксперт.

Уже к середине лета в Москве может быть пройдена «психологическая отметка» в 50 рублей за литр,

не исключает Жарский.

«Рынок бензина далек от чистой конкуренции, контроль за ценами осуществляется олигополиями, классическим способом: негласным сговором, НПЗ повышают цены синхронно и для этого им не нужно даже договариваться друг с другом», — утверждает эксперт.

Отмена акциза на топливо могла бы стать мерой, способной снизить цены на бензин на 10-15% и запустить в обществе обсуждение обоснованности наличия и транспортного налога, привязанного к мощности, и акциза, и утилизационного сбора, и таможенных пошлин на иномарки, добавляет эксперт.

Такой рост оптовых цен вынуждает многие АЗС держать в уме повышение розничных цен, считает начальник отдела инвестиций « БКС Брокер Нарек Авакян . По его словам, все будет зависеть от того, смогут ли правительство и нефтяники договориться, как и в прошлом году, и не допустить нового топливного кризиса.

Резкий рост топливных цен — помимо негативного влияния на промышленность и на экономику — вызывает негативную общественную реакцию и усиливает социальную напряженность. А такой сценарий не является желательным ни для властей, ни для самих нефтяных компании,

добавляет Авакян.

О резком скачке цен на бензин за месяц до этого предупреждал правительство и Независимый топливный союз.

«За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста. При этом повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии сталкивается с ограничением предложения сбытовых компаний, что переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых ценовых индикаторов», — указывал в своем письме Дмитрию Козаку глава НТС Павел Баженов

За месяц биржевые цены на бензин выросли примерно на 20%, отмечал Баженов в мае.

любые заявления апокалиптического характера, провоцируют рынки к ценовым изменениям. Однако в ФАС такой прогноз сочли алармистским. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил в интервью «Газете.Ru», что

«Особенно, если это делают люди, которые позиционируют себя как работающие на рынке нефтепродуктов. Как известно, на цену влияет множество факторов. Это, конечно, экономические факторы, ресурсная обеспеченность, конъюнктура внутренних и внешних рынков. Но еще большое значение имеет психологический фактор. Когда подобного рода прогнозы делаются, то это попытки влиять на изменение цен. Они недопустимы. Поэтому антимонопольные органы, в рамках нашей компетенции, выносят соответствующие предостережения должностным лицам», — сказал Голомолзин.