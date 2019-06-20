Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США

Товарооборот Мексики и США превысил по итогам января-апреля этого года 203 миллиарда долларов, что выше показателей американской торговли с Канадой и Китаем, говорится в коммюнике министерства экономики латиноамериканской страны.

"За последние годы Мексика достигла рекордных показателей в торговле с Северной Америкой, а за первые четыре месяца 2019 года впервые в истории превратилась в основного торгового партнера США с объемом торговли свыше 203 миллиардов долларов, что выше показателей Канады и Китая", — отмечается в заявлении.

Ранее мексиканский сенат в среду большинством голосов ратифицировал новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC). За проголосовали 114 сенаторов, против — четыре и трое воздержались.

По мнению минэкономики, ратификация сенатом Мексики нового торгового соглашения с США и Канадой сохраняет открытым для мексиканских товаров сельскохозяйственный рынок Северной Америки.

"Сохраняется открытость сельхозрынка Северной Америки, что для Мексики в 2018 году составило (объем поставок) в 50,7 миллиарда долларов. Также подтверждается производственная интеграция в автомобилестроении, где торговля Мексики с ее партнерами в Северной Америке составила 139,244 миллиарда долларов в 2018 году", — говорится в документе.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.