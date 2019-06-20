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Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп призвал конгресс США ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой, которая призвана заменить Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА).
В среду вечером ратификацию нового соглашения, подписанного по настоянию Трампа, завершил мексиканский конгресс.
"Поздравляю президента Мексики Лопеса Обрадора: Мексика проголосовала сегодня подавляющим большинством за ратификацию USMCA. Пора и конгрессу у нас сделать то же самое!" — написал Трамп в Twitter.
Перспективы ратификации соглашения в США неясны. Дата голосования не назначена, и демократы, контролирующие большинство в палате представителей, требуют укрепить гарантии реализации соглашения.
Новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA, или T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп
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