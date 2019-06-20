«Кудрин дрейфует к Глазьеву»: кого Путин не пустит к кубышке

Во время «прямой линии» с россиянами президент Владимир Путин ответил на вопрос, какие экономические модели подходят России. Как вообще будет развиваться российская экономика и будут ли к этому причастны экономисты 1990-х годов?

«Понимаете ли вы, что с экономистами из 90-х прорыва не будет?» — спросили президента России. В России нет таких экономистов — из 90-х, ответил Путин.

«Где они сейчас? Назовите хоть одну фамилию. Разве что Алексей Леонидович Кудрин, и тот не в полном объеме. Перековался и уже дрейфует в сторону Сергея Глазьева», — ответил президент.

По словам Путина, Кудрин хочет распечатать «нашу нефтяную кубышку» и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить». «Но, правда, его коллеги — почти ученики — оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции и так далее», — возразил Путин.

Он предложил оставить экономистам их споры. Пускай спорят между собой.

«Но у нас реально нет экономистов 1990-х гг. Какие-то идеи, может быть монетаристские, присутствуют. Но нет и системы 1990-х», — добавил Путин.

Кудрин и Глазьев — заклятые друзья и давние оппоненты. Кудрин до 2011 года был министром финансов и вице-премьером, но был уволен премьером Дмитрием Медведевым и перешел в экспертное сообщество, руководил Центром стратегических разработок. Вернулся во власть в прошлом году — возглавляет Счетную палату РФ.

Глазьев после завершения политической карьеры и работы в Госдуме является советником президента России по вопросам региональной экономической интеграции.

При этом «Газете.Ru» попросила Сергея Глазьева ответить, нравится ли ему «дрейф» Кудрина в сторону экономики 90-х и лично в его, Глазьева, сторону. Глазьев фактически согласился с оценкой президента. Но предложил сделать акцент не на личностном моменте, а смотреть в корень проблемы. И эта проблема носит принципиальный характер.

Надо ли тратить средства Фонда национального благосостояния , ту саму «кубышку», на стимулирование экономического роста в России или лучше накопить нефтедолларовые излишки на случай форс-мажора в экономике? До сих пор власти считают предпочтительным второй вариант.

«Все зависит от того, какие цели ставятся перед экономикой, тогда и можно решать, надо ли тратить стабфонд», — пояснил Глазьев «Газете.Ru». Стабфондом он называет Фонд национального благосостония, ранее объединенный со Стабилизационным фондом.

По словам Глазьева, если исходить из целей опережающего развития, тогда необходимо максимизировать инвестиции в экономику, а не складывать в кубышку средства от продажи сырья.

«В той мере, в какой средства уходят в стабфонд, в такой они, собственно, исключаются из финансирования инвестиций. А это значит, что мы лишаемся дополнительных возможностей для развития экономики», — считает Глазьев.

Вторая идея, которую пропагандирует советник президента, причем уже не первый год: изъятие средств из экономики и накапливание их в Фонде национального благосостояния «не гарантирует нам макроэкономическую стабильность, потому что платой за сокращение инвестиций становится технологическое отставание страны и снижение ее конкуретноспособности, а это влечет за собой девальвацию рубля и очередную волну инфляции».

По поводу Кудрина советник президента выразвился так: «А что значит дрейфует? Нет смысла хранить деньги в Стабфонде. Это же как дважды два — четыре. Я давно об этом говорю», — сказал Глазьев «Газете.Ru».

Он настаивает на том, что что без инвестиций никакого экономического прорыва не будет, не будет технологического рывка. И предлагает обратиться к опыту США и Китая, последний из которых за 10 лет в 30 раз нарастил инвестиции. И России ничего не мешает сделать тоже самое, уверен Глазьев.

Он считает эволюцию своего оппонента вполне логичной. Когда Кудрин был вице-премьером и министром финансов, был избыток нефтедолларов, и он боялся, что это разгонит очередную волну инфляции. Сейчас такой проблемы нет, тем более, что действует бюджетное правило по изъятию «лишних» денег и ЦБ стерилизует денежную массу своими средствами. Вот почему Кудрин и предлагает активнее тратить из «кубышки».

По состоянию на 20 июня, международные резервы ЦБ составляют $495 млрд В то время, когда Кудрин возглавлял Минфин , до сентября 2011 года, в «кубышке» лежало $510 млрд

«Кубышка» — это Фонд национального благосостояния, который формируется из доходов от продажи нефти, когда сумма, которая выше 40 долларов за баррель изымается в данный фонд. Но почему-то деньги этого фонда вкладываются в ценные бумаги США, страны Евросоюза и в последние время — в Китай. Получается, что эти деньги работают на чужую экономику, а не на собственную, отмечает Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group.