ЕС продлил «крымские» санкции

Совет Европейского Союза продлил на год "крымский" пакет санкций. Об этом говорится в обнародованном в четверг решении, пишет РИА Новости.

"Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя", — отметили в международной организации.

В июне 2018 года ЕС продлил на год — до 23 июня 2019-го — ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Санкции применяются к лицам Евросоюза и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией полуострова.