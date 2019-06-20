Совет Европейского Союза продлил на год "крымский" пакет санкций. Об этом говорится в обнародованном в четверг решении, пишет РИА Новости.
"Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя", — отметили в международной организации.
В июне 2018 года ЕС продлил на год — до 23 июня 2019-го — ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Санкции применяются к лицам Евросоюза и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией полуострова.
Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. В Киеве до сих пор считают полуостров украинской, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.