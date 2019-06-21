Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.11
$
63.33
71.25
71.45
Прогноз
24.06 – 01.07
$
64.34
72.55
Индексы и котировки Brent
64.46
+0.09 Золото
1393.00
–0.28 РТС
1391.21
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
21.06
1.1290
+0.0069
05.06
1.1221
18.06
05.06
24.05

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» — это «пример неуважения» к политике Евросоюза.
По его мнению, «Северный поток — 2» можно считать тестом на согласованность политики стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.
«В Европейском Союзе мы договорились о единых энергетических принципах, о диверсификации источников энергии, чтобы мы не зависели только от одного источника. Это достаточно простой принцип, который не чтят и не применяют. «Северный поток — 2» — это пример неуважения к основам нашей политики и единству», — сказал он.
Линкявичюс напомнил, что в свое время эти принципы привели к остановке строительства «Южного потока».
По словам главы МИД, прямой угрозы для Литвы со стороны России нет, поскольку она входит в НАТО и Евросоюз.
«Однако в регионе наблюдается нестабильность, а в политической речах применяются милитаристские высказывания. Это вызывает беспокойство, и нам необходимо понимать это как вызов и давать ответ», — заключил министр.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии.
Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. Особенно часто об этом приходится заявлять Германии, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают также Польша, Латвия, Литва, Украина.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США придумали способ снизить «зависимость» Европы от России Стало известно о продлении санкций ЕС против России Могерини оценила ущерб экономике ЕС от контрсанкций России
Комментарии50