В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к ЕС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» — это «пример неуважения» к политике Евросоюза

По его мнению, «Северный поток — 2» можно считать тестом на согласованность политики стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

«В Европейском Союзе мы договорились о единых энергетических принципах, о диверсификации источников энергии, чтобы мы не зависели только от одного источника. Это достаточно простой принцип, который не чтят и не применяют. «Северный поток — 2» — это пример неуважения к основам нашей политики и единству», — сказал он.

Линкявичюс напомнил, что в свое время эти принципы привели к остановке строительства «Южного потока».

По словам главы МИД, прямой угрозы для Литвы со стороны России нет, поскольку она входит в НАТО и Евросоюз.

«Однако в регионе наблюдается нестабильность, а в политической речах применяются милитаристские высказывания. Это вызывает беспокойство, и нам необходимо понимать это как вызов и давать ответ», — заключил министр.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии.

Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. Особенно часто об этом приходится заявлять Германии, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают также Польша, Латвия, Литва, Украина.