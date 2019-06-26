Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза

Россия продлила на 2020 год санкции в отношении Украины, США и стран Европейского Союза . Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев , передает РИА Новости.

Документом продовольственное эмбарго продлено до 31 декабря 2020 года. Оно действует в отношении продукции из США, государств Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и Украины.

Российское продовольственное эмбарго — это ответ на введенные странами Запада санкции. Ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других государств впервые были приняты в 2014 году и связаны с присоединением Крыма. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения. Киев, а вместе с ним и страны Запада не признали итоги плебисцита. Москва настаивает, что процесс присоединения соответствовал нормам международного права.