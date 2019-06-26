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Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия продлила на 2020 год санкции в отношении Украины, США и стран Европейского Союза. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
Документом продовольственное эмбарго продлено до 31 декабря 2020 года. Оно действует в отношении продукции из США, государств Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и Украины.
Российское продовольственное эмбарго — это ответ на введенные странами Запада санкции. Ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других государств впервые были приняты в 2014 году и связаны с присоединением Крыма. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения. Киев, а вместе с ним и страны Запада не признали итоги плебисцита. Москва настаивает, что процесс присоединения соответствовал нормам международного права.
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Экономика , Дмитрий Медведев , ЕС , РИА Новости
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