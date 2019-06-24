Нефть и немного войны: куда Трамп загонит баррель

Цены на нефть ускорили рост в ожидании новых санкций США в отношении Ирана и возможного ответа со стороны Тегерана. Такими темпами баррель Brent легко может перейти рубеж в $70 за баррель. И это не предел. В случае военной эскалации конфликта узкое нефтяное «горлышко» захлопнется и проблема с энергоносителями может возникнуть уже у самого Вашингтона.

В ожидании санкций

Геополитика опять диктует уровень цен на нефтяном рынке. В понедельник, 24 июня, на рынке наблюдалась высокая волатильность. По состоянию на 16:00 мск, баррель Brent поднимался на торгах до $65,24, а к 17:15 мск ушел в район $64,77. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI торговались в районе $57,9 за баррель.

Между тем еще в первую неделю июня Brent опускалась до $60 за баррель и необходимость продления нефтяной сделки ОПЕК+ ни у кого не вызывала сомнений. Сейчас же у ключевых игроков нет готовых ответов. Не исключено, что именно поэтому очередную министерскую встречу о судьбе договора о сдерживании добычи решено было перенести вправо — на 2 июля — и провести ее уже после «большой двадцатки» в Осаке.

Все внимание сосредоточено на том, что сейчас происходит и будет происходить в Ормузском проливе, а иранская тема станет одной из ключевых на этой «двадцатке» 28 и 29 июня.

Впрочем, и до саммита мировых лидеров рынок получает немало сигналов, от которых его начинает лихорадить.

Так, на прошлой неделе мир оказался на грани новой войны: Вашингтон заявил о том, что Иран сбил американский беспилотник, а сами Соединенные Штаты готовы нанести ответный удар. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что отменил удар по иранским целям за 10 минут до предполагаемого запуска ракет и объявил 24 июня о новых санкциях в отношении Тегерана.

«Санкции, введенные в соответствии с распоряжением (…) лишат верховного лидера и его офис, а также тесно связанных с ним и его офисом, доступа к ключевым финансовым ресурсам и поддержке», — заявил президент. По словам президента США, санкции призваны лишить верховного лидера и других руководителей Ирана доступа к «миллиардам долларов».

Производство нефти в Иране уже сократилось до самого низкого значения с конца 1980-х годов, тогда как экспорт не превышает 300 — 500 баррелей в сутки, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

По всей видимости покупать иранское сырье продолжают Индия и Китай. При этом, даже их активность снизилась кардинально: Китай — крупнейших покупатель, в прошлом месяце приобрел всего лишь 70 тыс. баррелей в сутки, тогда как в апреле порядка 410 тыс. баррелей в сутки, а Индия почти наполовину меньше — 280 тыс. баррелей в сутки.

Новые санкции США в отношении Тегерана, вероятно, будут восприниматься рынком достаточно сдержанно, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович

Если Штаты пойдут не только на ужесточение давления на Исламскую республику, но и усилят жесткость рестрикций для контрагентов Ирана, покупающих сырье у экспортера, то с рынка могут уйти еще порядка 100-300 тыс. б/с. В этом случае иранская санкционная премия в нефтяных ценах может вырасти еще на 2-5$, добавляет эксперт.

При этом эксперты ожидают возвращения нефтяных цен к отметкам 70$ в летней перспективе за счет текущего баланса спроса и предложения даже в случае если уровень американского давления на иранский нефтяной экспорт останется без существенных изменений в ближайшие месяцы.

Сокращение поставок уже учтено в текущих ценах, а значит серьезного влияния на котировки можно ожидать лишь в случае начала полноценных военных действий, полагает Николаев.

Дело в том, что потенциальный конфликт может заблокировать стратегически важный путь танкеров через Ормузский пролив, через который доставляется конечным покупателям порядка 30% всех нефтепродуктов.

И если текущее снижение предложения со стороны Ирана удалось компенсировать ростом активности в США, то для полноценного восстановления судоходства в регионе потребуется время, предупреждает эксперт.

Если завтра война

Если события будут развиваться по вектору усиления напряженности в отношениях между США и Ираном, то котировки нефти летом могут подняться до уровней $75 и выше, отмечает Покатович.

Если по каким-то объективным, а скорее всего в следствии провокации и террористического акта, в регионе возникнет реальное противостояние между Ираном и неустановленными вооружёнными силами США и Израиля, то коллапс на товарно-сырьевом рынке будет просто мгновенным, и скорее всего длительным по причине крайней неоднозначности всего того, что может реализоваться, полагает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов

Все нефтедобытчики региона будут просто парализованы и страны эти будут насильно втянуты в конфликт, который действительно может стать мировым, предупреждает эксперт.

Ранее иранские власти неоднократно предупреждали, что в ответ на недружелюбные действия в свой адрес могут просто перекрыть Ормузский пролив, по которому сейчас проходит, по разным оценкам, от 30% до 40% морских нефтяных поставок. По оценкам ELConfidencial, на эту артерию приходится до 20% всех поставок «чёрного золота» в мире.

Ормузский пролив — не просто географическое узкое водное пространство между Персидским заливом и Индийским океаном. Это практически единственный путь для нефти, добываемой в странах Залива, и СПГ Катара, в Азию, США, Западную Европу, указывает руководитель группы аналитиков «Центра аналитики и финансовых технологий» Марк Гойхман

«В данном смысле территориальное «бутылочное горло» гипотетически позволяет Ирану «держать за горло» не только энергетический рынок, но и шире — всю мировую экономику», — добавляет Гойхман.

Поэтому для рынка ущерб от эмбарго иранской нефти может быть далеко не только в прекращении поставок именно из этой исламской республики.

Если говорить только об Иране, то полное нефтяное эмбарго для страны — это потеря более $40 млрд доходов в год, для рынка 2 млн б/с иранской ефти ощутимо, но не критично, есть еще Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других стран, которые вместе могли бы компенсировать выпадающую добычу Ирана.

«Но такой подход теряет смысл, если Иран перекроет Ормузский пролив, что вполне возможно в техническом и военном плане. Ни эти дополнительные баррели, ни текущие обычные поставки с Ближнего Востока не смогут дойти до потребителей. А это весь экспорт нефти из Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна, большая доля добычи Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов», — предупреждает Гойхман.

Уход с рынка пятой части мирового предложения, порядка 20 млн б/с неумолимо резко взметнёт цены, вероятно, выше $100 за баррель,

Это может вызвать подзабытый энергетический кризис и резко уменьшит темпы роста мировой экономики.