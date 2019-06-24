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Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Что будет с ценами на бензин после 1 июля
Один из источников заметил, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, при этом он задним числом сможет заработать уже с 1 июля 2019 года. Тем самым у правительства еще есть время на согласование его параметров и источников финансирования.
"Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа. Поэтому до этого еще много времени на внесение [в Госдуму]", — сказал один из собеседников агентства и добавил, что Минэнерго и Минфин уже фактически согласовали параметры демпфера и источники его финансирования. Сейчас министерства финализируют текст законопроекта.
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Экономика , Личный счет
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