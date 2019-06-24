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Трамп заявил о готовности к диалогу с Ираном 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном и готовы вести диалог с представителями иранской власти по условиям снятия ограничительных мер.
«Америка — миролюбивая страна, мы не ищем конфликта с Ираном или каким бы то ни было другим государством. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции могут, наконец, быть отменены и Иран сможет стать мирной, процветающей и продуктивно действующей страной», — цитирует Трампа ТАСС.
При этом он допустил, что снятие санкций против Ирана может произойти как «очень быстро», так и «через годы».
«Я с нетерпением жду возможности обсудить всё, что должен обсудить, с любым (представителем руководства Ирана. — RT), кто хочет говорить», — подчеркнул лидер США.
Ранее Трамп подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хамене в ответ на «враждебное поведение» страны.
Кроме того, ожидается, что в течение недели США введут санкции в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Экономика , Рынки , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС
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