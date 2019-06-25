Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии государственной службы. Он предусматривает повышение доли оклада и ужесточение отбора и оценки работы чиновников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поэтапное увеличение доли окладной части будет проводиться за счет снижения премиальных выплат, что приведет к росту размера пенсии госслужащих за выслугу лет. Указ также требует от правительства в 2020—2021 годах ужесточить систему найма, аттестации и требований к профессионализму кандидатов. Деньги на эти цели возьмут из сэкономленных Минфином средств при сокращении госаппарата, пишет газета «Коммерсант».
Документ подразумевает создание на базе федеральной информсистемы (курируется Министерством труда) отдельного ресурса для профессионального развития государственных служащих. До января 2021 года власти должны наладить контроль качества подготовки служащих по дополнительным профпрограммам и усовершенствовать методы оценки их профессионализма.
В 2018 году, как напоминает издание, Росстат насчитал в стране 692 тысячи региональных госслужащих, 299 тысяч — муниципальных и 38,3 тысяч федеральных госслужащих. Зарплата первых составила 49,4 тыс., муниципальных — 42,1 тыс., федеральных — 126,6 тыс. рублей.