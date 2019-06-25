Китай отказывается покупать российскую нефть, загрязненную из-за попадания хлоридов в нефтепровод «Дружба». Китайские таможенные органы запрещают покупателям приобретать нефть, если содержание хлоридов превышает российский стандарт, утверждают источники Reuters. Перевод статьи приводит DW.
В некоторых партиях этот показатель был в 10-20 раз выше допустимого, пишет агентство. В результате крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol, был вынужден отправить танкеры обратно в Европу и Юго-Восточную Азию. Аналогичным образом поступил и международный трейдер Glencore. По информации Reuters, свыше 1 млн тонн нефти общей стоимостью 500 млн долларов до сих пор не нашли покупателей.
Нефтепровод «Дружба» проходит по территории восьми стран Европейского союза и считается самым длинным в мире. В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по «Дружбе» из-за загрязнения нефти. В ней было обнаружено высокое содержание хлоридов. Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны. В Белоруссии ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро. Белорусская сторона намерена полностью завершить откачку загрязненной нефти по трубопроводу обратно в Россию к середине августа. Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию возобновились в ночь с 16 на 17 июня, но пока не в полном объеме.