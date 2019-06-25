Таможенники Китая запретили покупать загрязненную нефть из России

Китай отказывается покупать российскую нефть, загрязненную из-за попадания хлоридов в нефтепровод «Дружба». Китайские таможенные органы запрещают покупателям приобретать нефть, если содержание хлоридов превышает российский стандарт, утверждают источники Reuters. Перевод статьи приводит DW.

В некоторых партиях этот показатель был в 10-20 раз выше допустимого, пишет агентство. В результате крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol, был вынужден отправить танкеры обратно в Европу и Юго-Восточную Азию. Аналогичным образом поступил и международный трейдер Glencore. По информации Reuters, свыше 1 млн тонн нефти общей стоимостью 500 млн долларов до сих пор не нашли покупателей.