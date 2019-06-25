Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
26.06
$
62.5229
–0.3866
€
71.2323
–0.3650
ММВБ
25.06 19:00
$
62.8275
+0.0125
€
71.5400
+0.0100
Forex
25.06 19:00
$
62.8517
+0.0328
€
71.5295
+0.0128
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.80
$
63.00
€
71.56
€
71.70
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.60
€
71.50
Индексы и котировки
Brent
65.29
–0.12
Золото
1430.71
+0.08
РТС
1380.87
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
25.06
1.1387
+0.0061
11.06
1.1326
21.06
11.06
28.05
Цена на золото побила многолетний рекорд
Lenta.ru
2 часа назад