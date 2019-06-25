Назад в СССР: Москва обвалила грузинский лари?

Курс грузинской национальной валюты — лари — рекордно обвалился. Доллар стоит теперь 2,83 лари, это максимум за всю историю существования грузинских денег со времен развала СССР. Причина обвала — в политическом кризисе и запрете авиасообщения с Россией. Впрочем, власти Грузии уверяют, что запрет на авиасообщение не повлиял на курс лари. Но теперь поездка в Грузию может стать еще привлекательнее для россиян, потому что лари просел не только к доллару, но и к рублю. И это проседание продолжится, прогнозируют эксперты.

Курс грузинского лари по отношению к доллару США установил исторический антирекорд, обесценившись сразу на 1,1% — до 2,8250 лари/$1. Таковы предварительные итоги торгов во вторник, 25 июня, в системе Bloomberg.

Национальный банк Грузии устанавливает официальный курс на основании торгов в системе Bloomberg.

На 25 июня официальный курс составляет 2,7945 лари/$1. На 26 июня — 2,83.

Но в пунктах обмена валюты и в коммерческих банках страны курсы купли-продажи уже превышают 2,83 лари/$1. Это минимум за всю историю существования грузинских денег после распада СССР, то есть со времен введения этой валюты в 1995 году.

Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68 — 2,7 за $1. Несколько дней назад он стал обесцениваться и ко вторнику достиг отметки 2,83. Курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает 2,87.

Русские туристы не виноваты

В Нацбанке Грузии пока не комментируют очередной исторический минимум курса лари к доллару. Но отреагировало министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Министр Натия Турнава сообщила, что не связывает резкое падение курса лари с запретом на авиасообщение со стороны России.

«По нашей информации, макроэкономические параметры стабильны», — приводит ее слова РИА Новости.

Поэтому «ничего не указывает на то», что мы имеем дело «с долгосрочным колебанием», отметила Турнава. По ее оценке, можно говорить о «кратковременном колебании».

Ситуацию с запретом на авиасообщение министр назвала новым вызовом, который еще не мог «повлиять на курс лари».

Новым вызовом для грузинского бизнеса стало и заявление Роспотребнадзора об усилении контроля за поставками в РФ грузинского алкоголя. Его качество по оценке российского регулятора в последнее время заметно снизилось.

«Разумеется, это вызов, в том числе для бизнеса. Россия — объемный рынок, однако я не хочу торопиться в этом направлении. Не будем спешить, чтобы не навредить интересам нашего бизнеса», — сказала Турнава.

По ее словам, власти Грузии «работают над нейтрализацией кризиса».

Обваливаться курс лари начал с 20 июня, когда в Тбилиси начались беспорядки. Вопреки заявлениям Минэкономики Грузии, падение стоимости лари произошло на фоне ухудшения отношений с Россией. 21 июня президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Указ Путина был обнародован после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.

Минтранс РФ с того же дня запретил грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты в Россию. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Грузинские власти в ответ задумались об альтернативных вариантах прилета в Грузию для российских туристов.

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить $750 млн, заявлял ранее на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

«Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари (около $750 млн)», — цитировал отельера Sputnik Грузия.

С начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили $1,1 млрд — 33% от расходов всего турпотока в Грузии.

Алавердашвили добавил, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает Аджария. Значительные убытки понесет бюджетный сегмент курортной недвижимости — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей.

«Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек», — пояснял Алавердашвили.

Отельер уточнил, что в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.

Лари дешевеет уже давно: предыдущий антирекорд был установлен 28 мая текущего года, отмечает Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«По мнению грузинских регуляторов, курс должен быть существенно выше, чем сейчас, однако, из-за большой роли доллара в экономике Грузии, а также инфляции в Турции и России (крупнейших импортерах в страну) местная валюта летит вниз», — говорит Николаев.

По мнению эксперта, признаков замедления падения лари пока не видно.

Ослабление лари может быть интересно как раз российским туристам, у которых нет лишних денег.

По словам Николаева, обменные операции населения, пытающегося спасти свои накопления, усилились на фоне антироссийских протестов и опасений касательно будущего туристической отрасли.