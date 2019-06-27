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Нацбанк Грузии оценил потери от ограничений России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Национальный банк Грузии оценил потери страны от российских ограничений на авиаперевозки и туризм ориентировочно в 200-300 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении нацбанка в четверг отмечается, что падение курса лари в последние дни обусловлено «в том числе ожиданиями» и «информация о планируемом сокращении туристического потока из России отразилась на валютном рынке».
«Точные прогнозы пока делать сложно, по предварительным подсчетам, воздействие на экономику Грузии будет оказано в оставшееся до конца года время в 200-300 млн долларов», — отмечает Нацбанк.
«Этот внешний шок отразится и в том числе на курсе лари», — сказано в заявлении.
Напомним, из-за начавшихся антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.
Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора страны.
Сообщалось, что в данный момент в Грузии находятся 930 российских туристов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.
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Экономика , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд"
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