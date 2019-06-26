Россия стала глобальным лидером по отказу от доллара США

Европейский Центробанк (ЕЦБ) признал Россию одним из основных драйверов по отказу от американского доллара в 2018 году.

В докладе организации, с которым ознакомились «Известия», говорится, что Банк России в ожидании новых санкций продал во втором квартале $100 млрд, что сделало Москву глобальным лидером по данному показателю.

Кроме того, Россия увеличила расчёты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортёров евроналичности.

Так, начиная с 2015 года наблюдалось снижение поставок банкнот евро за пределы еврозоны, но в 2018 году эта тенденция изменилась на фоне резкого роста спроса со стороны России. Всего на страны Восточной Европы приходится 26% всех импортированных из ЕС евробанкнот.

Минфине РФ , комментируя доклад, отметили, что ситуацию иллюстрирует снижение внешнего долга российского частного сектора с $651 млрд до санкций в начале 2014 года до $400 млрд по состоянию на конец первого квартала текущего года.

При этом бизнес и население от американской валюты пока отказываются редко из-за дороговизны расчётов в альтернативных доллару денежных единицах.

Ранее News.ru писал о том, что спрос граждан России на наличную валюту вырос в апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. При этом популярность евро увеличилась на 16% — до $1,8 млрд в долларовом эквиваленте.