Госдолгу США предсказали «беспрецедентный» рост

К 2049 году госдолг США окажется на уровне 144% ВВП страны, сообщает бюджетное управление американского Конгресса.

В докладе сообщается, что госдолг не только достигнет «беспрецедентного уровня», став «самым высоким в истории» США, но и «будет расти еще выше», передает ТАСС.

Такой рост госдолга авторы доклада связывают с уровнем дефицита бюджета и существующими американскими законами.

В докладе говорится, что в 2019 году долг вырастет до 78% ВВП, в 2029 году — до 92%.

Конгресс предупреждают, что для США это создает «существенные риски».