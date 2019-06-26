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Госдолгу США предсказали «беспрецедентный» рост 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
К 2049 году госдолг США окажется на уровне 144% ВВП страны, сообщает бюджетное управление американского Конгресса.
В докладе сообщается, что госдолг не только достигнет «беспрецедентного уровня», став «самым высоким в истории» США, но и «будет расти еще выше», передает ТАСС.
Такой рост госдолга авторы доклада связывают с уровнем дефицита бюджета и существующими американскими законами.
В докладе говорится, что в 2019 году долг вырастет до 78% ВВП, в 2029 году — до 92%.
Конгресс предупреждают, что для США это создает «существенные риски».
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