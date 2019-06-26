Россия стала лидером по отказу от доллара

Россия оказалась лидером по дедолларизации

Согласно ему, в прошлом году развивающиеся страны избавились от долларовых резервов на сумму 200 миллиардов долларов. Большую часть из них продала Россия — свыше 100 миллиардов. Вторым стал Китай — 60 миллиардов.

Кроме того, в 2018-м Россия больше других увеличила долю бумаг, номинированных в нестандартных (не доллары или евро) валютах, главным образом в юанях.

Наконец, в ЕЦБ отметили усиление спроса со стороны России на наличные евро, что позволило преодолеть трехлетний тренд на снижение их поставок за пределы еврозоны.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, американская валюта теряет позиции в экономике РФ лишь благодаря действиям государства, в то время как дедолларизация в корпоративном секторе происходит «неохотно», потому что расчеты в других валютах дороже.