Россия стала лидером по отказу от доллара

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Россия оказалась лидером по дедолларизации 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Россия — лидер по дедолларизации в 2018 году. Об этом, как пишут «Известия», гласит доклад Европейского центрального банка.
Согласно ему, в прошлом году развивающиеся страны избавились от долларовых резервов на сумму 200 миллиардов долларов. Большую часть из них продала Россия — свыше 100 миллиардов. Вторым стал Китай — 60 миллиардов.
Кроме того, в 2018-м Россия больше других увеличила долю бумаг, номинированных в нестандартных (не доллары или евро) валютах, главным образом в юанях.
Наконец, в ЕЦБ отметили усиление спроса со стороны России на наличные евро, что позволило преодолеть трехлетний тренд на снижение их поставок за пределы еврозоны.
По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, американская валюта теряет позиции в экономике РФ лишь благодаря действиям государства, в то время как дедолларизация в корпоративном секторе происходит «неохотно», потому что расчеты в других валютах дороже.
Комментарии54
Экономика , Видео , ЕЦБ , газета "Известия"
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