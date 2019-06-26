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На поручения Путина по улучшению жизни россиян потратят триллион рублей 

Lenta.ru + ещё 2 40 минут назад
На реализацию социальных инициатив, объявленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется свыше триллиона рублей с 2019 по 2022 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на подсчеты Минфина.
Отмечается, что эти деньги пойдут на дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья. Так, больше всего средств — почти 370 миллиардов рублей — направят на социальные доплаты к пенсии.
Еще 286 миллиардов пойдут на выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. На увеличение ежемесячных пособий по уходу за ребенком-инвалидом выделят 197,3 миллиарда рублей.
На софинансирование расходов регионов на соцконтракты, которые заключаются с малоимущими семьями, с 2020 года направят 21 миллиард рублей. Еще 147,4 миллиарда выделят на субсидирование ипотеки.
В феврале текущего года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что реализация всех задач, поставленных президентом, обойдется более чем в 900 миллиардов рублей до 2024 года.
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Комментарии4
Экономика , Видео , Антон Силуанов , Владимир Путин
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