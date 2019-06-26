Россия резко увеличила поставки зерна в Китай

Россия с июля 2018 г. по май 2019 г. поставила в Китай 151 тыс. тонн зерна против 70 тыс. тонн годом ранее, сообщает "Русагротранс".

Российские компании постепенно осваивают рынок Китая. Из поставленного в эту страну зерна 74 тыс. тонн пришлось на пшеницу, 39 тыс. тонн — на кукурузу, остальное — на другие зерновые культуры.

В июне Россия и Китай подписали ряд протоколов, которые, в частности, дают возможность поставлять в Китай ячмень и соевые бобы из всех российских регионов, отмечает "Интерфакс".

Кроме того, в список регионов, которым дано право поставлять пшеницу в Китай, включена Курганская область. Таким образом, количество таких регионов увеличилось до семи. Ранее это право получили Красноярский и Алтайский края, Омская, Амурская, Челябинская и Новосибирская области.