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В конгрессе США одобрили введение санкции против «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", следует из итогов голосования в комитете.
"По заключению председателя, большинство за. Рассмотренный и согласованный блок законопроектов с поправками без возражений направлен на рассмотрение (палаты представителей)", — сказал председатель комитета Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) по окончанию заседания.
В начале июня группа конгрессменов из палаты представителей, в частности, республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер, представили на рассмотрение конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций в связи с реализацией "Северного потока-2" и "Турецкого потока". В частности, законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению" судов для укладки в море российских трубопроводов.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
США выступают против строительства "Северного потока-2", считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что изучает вопрос о введении санкции против "Северного потока-2", но полагает, что лучший способ противостоять российскому влиянию в энергетической сфере в Европе — это продажа СПГ из США в ЕС.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Москва считает недопустимыми односторонние санкции США в отношении совместных газотранспортных проектов с участием европейских компаний. Он подчеркивал, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" являются коммерческими проектами и вносят реальный вклад в энергобезопасность Северной и Южной Европы соответственно.
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Комментарии1
Экономика , Александр Новак , Дональд Трамп , Адам Кинзингер , ЕС
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