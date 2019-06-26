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В Германии оценили ущерб от санкций США против России 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ущерб немецких компаний от санкций США против России оценивается в несколько миллиардов евро, заявил на пресс-конференции председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
По его словам, согласно опросу палаты, 141 немецкая компания, принявшая участие в исследовании, оценила свой ущерб в €1,1 млрд
«Если экстраполировать эту цифру на весь немецкий бизнес в России, то есть более 4,5 тыс. компаний с немецким участием, речь идёт о нескольких миллиардах евро», — отметил Шепп.
«Немецкие компании становятся мишенью для новых и все более произвольных санкций, открыто направленных на продвижение экономических интересов США», — добавил он.
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