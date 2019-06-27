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Путин рассказал об ожиданиях от саммита G20 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин призвал не ждать прорывных решений от саммита G20 в Осаке, но считает, что можно надеяться на то, что удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать основу для позитивного движения вперед.
"Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия, а "двадцатка" — ключевой международный форум, который посвящен вопросам развития мировой экономики, подтвердили свое намерения вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов. Все остальное — это детали, которые прикладываются к основным темам", — сказал Путин в интервью FT накануне саммита G20.
"Мы поддерживаем председательство Японии. Все, что касается развития современных технологий, информационной экономики, вплоть до внимания наших японских коллег к вопросам долголетия…, будем поддерживать, принимать участие в этих дискуссиях. Хотя в современных условиях трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем сегодня рассчитывать, но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед", — отметил он.
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Экономика , Владимир Путин
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