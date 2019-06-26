ВВП России перестал расти в мае

Рост ВВП России замедлился в мае до 0% в годовом выражении против 1,3% в апреле, отмечает Институт исследований и экспертизы "ВЭБ.РФ".

Минэкономразвития оценило годовой рост ВВП в мае в 0,2% против 1,7% в апреле, в январе-мае — в 0,7%. Оценка "ВЭБ.РФ" за январь-май — рост ВВП на 0,6%.

С исключением сезонного и календарного факторов ВВП в мае снизился на 0,5% после роста на 0,6% в апреле, отмечает "ВЭБ.РФ".

Отрицательный вклад в динамику ВВП в мае внесли добыча полезных ископаемых (— 0,8%), обрабатывающие производства (— 1,2%), грузоперевозки (— 1,2%), оптовая торговля (— 1,8%), розничная торговля (— 0,2%) и сельхозпроизводство (— 0,3%). Положительное влияние оказали обеспечение электроэнергией и водоснабжение (+ 1,6%), а также строительство (+ 0,1%).

"По-прежнему, основной причиной неравномерности динамики является обрабатывающая промышленность. С очисткой от календарного и сезонного эффектов обрабатывающие производства сократились по отношению к апрелю на 1,2%, а перед этим в апреле они выросли на 1,9%. После уверенного роста в предыдущие три месяца, в мае достаточно сильно скорректировалась вниз динамика химических производств и производства прочих транспортных средств. Кроме того, потребность в сохранении налоговой льготы и инвестиционные соглашения нефтяных компаний по модернизации НПЗ привели к масштабным ремонтным работам компаний и сокращению загрузки предприятий, что определило спад производства и экспорта нефтепродуктов. Динамика выпуска сокращалась и по другим производствам, которые демонстрировали рост выпуска в апреле: пищевая промышленность, текстиль, производство резин и пластмасс, стройматериалов, автотранспортных средств и электрооборудования", — отметил руководитель направления "макроэкономика" института "ВЭБ.РФ" Олег Засов.

"В этих условиях отсутствие длинных динамических рядов сильно затрудняет календарное сглаживание, может вести к большому разбросу оценок, недооценке календарного фактора. В то же время, майское ухудшение настроений в обрабатывающем секторе было зафиксировано и опросами индекса PMI, который указал на возможное сокращение производственной активности впервые с августа прошлого года. В мае сократились также объемы транспортных грузоперевозок. Вновь возобновился спад оптовой торговли", — подчеркнул Засов.

"Внутренний спрос остается слабым. Инвестиционная активность, судя по косвенным данным, в мае перестала расти. Объемы строительных работ выросли совсем незначительно, при этом сокращалось производство инвестиционного оборудования, сократился инвестиционный импорт. Потребительский спрос в мае снизился. Сокращались объемы и розничных продаж, и платных услуг. В условиях стагнации доходов населения это могло быть связано с приостановкой роста кредитования домашних хозяйств", — отметил Засов.

В целом, по словам Засова, май не является показательным месяцем, и динамика ВВП во II квартале, скорее всего, вернется в положительную область после спада на 0,4% в I квартале.