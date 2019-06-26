Welt: санкции против России ударили не по тем

Совет Европы прекратил политические санкции против России, а об экономических мерах, напротив, разгорелась горячая дискуссия. Ясно, что они почти всегда не попадают в цель или от них страдают те, кто не имеет к нарушениям никакого отношения. Как пишет Die Welt, такой ситуации есть хорошие альтернативы.

Отмечается, что на западе Германии большинство являются сторонниками продолжения антироссийских санкций, а на востоке страны выступают за новое направление в политике в отношении российской стороны. Речь идет не только об истории и многолетних отношениях, но и об экономических интересах. На востоке Россия как торговый партнер играет более значительную роль, чем на западе. При оценке эффекта от наложенных санкций можно сделать действительно удивительный и отрезвляющий вывод о том, что они являются символичными и не имеют "пробивной силы".