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Welt: санкции против России ударили не по тем 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Совет Европы прекратил политические санкции против России, а об экономических мерах, напротив, разгорелась горячая дискуссия. Ясно, что они почти всегда не попадают в цель или от них страдают те, кто не имеет к нарушениям никакого отношения. Как пишет Die Welt, такой ситуации есть хорошие альтернативы.
Отмечается, что на западе Германии большинство являются сторонниками продолжения антироссийских санкций, а на востоке страны выступают за новое направление в политике в отношении российской стороны. Речь идет не только об истории и многолетних отношениях, но и об экономических интересах. На востоке Россия как торговый партнер играет более значительную роль, чем на западе. При оценке эффекта от наложенных санкций можно сделать действительно удивительный и отрезвляющий вывод о том, что они являются символичными и не имеют "пробивной силы".
Как пишет газета, эти меры не затрагивают ответственных, наделенных властью и тех, кто вел себя неприемлемо и аморально, нарушая права других, договоры и используя военную силу. Как и в случае противостояния США с Ираном, наложенные санкционные меры затрагивают беспомощное и ни в чем не повинное население. По мнению автора материала, гораздо более действенной стали бы "заморозка" состояния российских олигархов на Западе и в Евросоюзе и ограничения в предоставлении виз для состоятельных россиян.
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Комментарии11
Экономика , Видео , ЕС , Совет Европы , Die Welt
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