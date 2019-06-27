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Что не так с Россией 

Рамблер 20 минут назад
«Огромные» запасы ресурсов — «проблема» России на пути инноваций, заявил «Газете.ru» бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо.
65-летний Ахо возглавлял финское правительство в первой половине 1990-х, а сейчас возглавляет совет директоров East Office — представительства финской промышленности в России.
Отвечая на вопрос о степени развития в России инноваций, Эско Ахо назвал три проблемы, которые препятствуют продвижению страны по нему.
«У России огромные ресурсы. Это мешает», — уверен он.
Бывший премьер-министр Финляндии объяснил, что наличие больших запасов ресурсов затрудняет понимание, что рисковать необходимо, а инновации «всегда основаны на риске».
Эско Ахо добавил, что России пока не удалось извлечь выгоды из богатства своих водных, лесных и земельных ресурсов, а возможной причиной этого назвал «силу» традиционных секторов экономики
При этом он подчеркнул, что биоресурсы представляют собой «огромный» потенциал для России, так же как и новое поколение.
Комментарии31
Экономика , Видео , Статьи , Газета.Ru
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