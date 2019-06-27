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Назван ущерб экономике Грузии от потери туристов из России 

Lenta.ru + ещё 22 7 часов назад
Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России, передает РИА Новости.
Так, согласно первым подсчетам, до конца 2019 года грузинская экономика потеряет до 200-300 миллионов долларов.
Ранее в июне глава Ростуризма Зарина Догузова прогнозировала, что поток туристов в Грузию из России сократится на 60-70 процентов.
21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям на полеты в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.
Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе ранее заявлял, что экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Ростуризм , Госдума , РИА Новости
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