Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России, передает РИА Новости.
Так, согласно первым подсчетам, до конца 2019 года грузинская экономика потеряет до 200-300 миллионов долларов.
Ранее в июне глава Ростуризма Зарина Догузова прогнозировала, что поток туристов в Грузию из России сократится на 60-70 процентов.
21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям на полеты в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.
Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе ранее заявлял, что экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.